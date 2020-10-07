Очередной скандал на борту самолёта устроил житель Актау

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Пассажира воздушного судна привлекли к административной ответственности сразу по трём статьям.
- За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство нарушителю выписан штраф в размере 8 МРП, это 22 224 тенге. Для принятия законного решения материал направлен в городской специализированный административный суд Актау, - сообщил Еркебулан Изкенов, начальник Линейного отдела полиции на станции Мангистау.
Напомним, это уже второй подобный случай на этой неделе. За аналогичные нарушения к административной ответственности 5 октября был привлечён житель Актау. Он курил в самолёте и дрался с сотрудниками авиакомпании.
- За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство нарушителю выписан штраф в размере 8 МРП, это 22 224 тенге. Для принятия законного решения материал направлен в городской специализированный административный суд Актау, - сообщил Еркебулан Изкенов, начальник Линейного отдела полиции на станции Мангистау.
Напомним, это уже второй подобный случай на этой неделе. За аналогичные нарушения к административной ответственности 5 октября был привлечён житель Актау. Он курил в самолёте и дрался с сотрудниками авиакомпании.