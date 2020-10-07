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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:15

Просмотров: 835

Очередной скандал на борту самолёта устроил житель Актау

Мужчина, летевший авиасообщением Алматы - Актау, устроил дебош на борту самолёта. В отношении нарушителя составили административный протокол по нескольким статьям. Об этом сообщил Еркебулан Изкенов, начальник Линейного отдела полиции на станции Мангистау.

Фото из открытых источников
Пассажира воздушного судна привлекли к административной ответственности сразу по трём статьям.

- За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство нарушителю выписан штраф в размере 8 МРП, это 22 224 тенге. Для принятия законного решения материал направлен в городской специализированный административный суд Актау, - сообщил Еркебулан Изкенов, начальник Линейного отдела полиции на станции Мангистау.

Напомним, это уже второй подобный случай на этой неделе. За аналогичные нарушения к административной ответственности 5 октября был привлечён житель Актау. Он курил в самолёте и дрался с сотрудниками авиакомпании.



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Комментарии ( 2 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 20:01
Я же говорил, 100 грамм для запаха,а на остальное дури природной хватит. lol Хорошо на борту камней нет,а то наши любят чуть чё за камни хвататься иииии кидать. lol
 
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  • PoZitron
 СаМ (Посетители) Сегодня, 19:00
Наши молодцы!!! Вот только не могу поименно поздравлять, ЛАДА не дает возможность.
 
 

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