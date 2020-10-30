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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 1139

Строительство Ледового дворца в Актау приостановлено из-за карантина в Чехии

Глава Мангистауской области Серикбай Трумов рассказал о строительстве Ледового дворца во время брифинга «Антикор».

Иллюстративное фото
Главы региона Серикбай Трумов рассказал о ходе строительства Ледового дворца.

- В целях развития зимних видов спорта в регионе и формирования здорового образа жизни населения принято решение о строительстве Ледового дворца в Актау. В настоящее время уже есть договоренность с чешской компанией «Н+Н Technika. spol.s.r.o.». Но работы временно приостановлены из-за введения карантинного режима в связи с чрезвычайной ситуацией в Чехии, - сказал Серикбай Трумов.

Напомним, в 2012 году экс-руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Сергей Пахомов заявил, что в 17 микрорайоне будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, на территории которого планируются ледовые площадки для развития фигурного катания, шорт-трека и хоккея. В 2014 году состоялась презентация первого проекта строительства Ледового дворца.

Заместитель акима Мангистауской области и аким Актау разошлись во мнениях по поводу места строительства. Сергей Пахомов выступил против строительства Ледового дворца на месте Дворца спорта в 17 микрорайоне.

К концу 2014 года стало известно, что словаки вложат в строительство спортивно-развлекательного комплекса «Актау-Арена» 8,5 миллиона евро.

В 2015 году Сергей Пахомов заявил, что Ледовый дворец в Актау планируется построить к началу 2017 года.

В 2017 году чешская компания «Н+H TECHNIKA» представила очередной проект строительства Ледового дворца.

В конце 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции опубликовало видеозапись задержания Серика Амангалиева, первого заместителя акима Мангистауской области. В ведомстве озвучили, что 115 тысяч евро, которые были изъяты у чиновника, - лишь часть оговоренной суммы взятки в 400 тысяч евро.

Спортсмены области недовольны сложившейся ситуацией с реализацией проекта по строительству Ледового дворца в Актау. По их словам, специализированного места для подготовки хоккеистов и фигуристов они ждут несколько лет.

В 2019 году представители чешской организации «H+H TECHNIKA» заявилиMy Webpage, что ведут переговоры с одной из казахстанских компаний о начале строительных работ в рамках реализации проекта Ледового дворца.



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:13
Цитата: Purins
ещё двадцать лет строить будут.

Есть выход!. Если Каспий обмелеет совсем, то тогда и замёрзнет, будет ледовое поле.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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Purins (Посетители) Сегодня, 18:45
Хоккей и фигурное катание это же не бокс.....ещё двадцать лет строить будут. Интересно , какой по счету аким достроит. В десятку то хоть попадут.....этот чушь городит по поводу карантина.....,при чем ковид и строительство?
 
 

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