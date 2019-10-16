«А воз и ныне там»: Хоккеисты из Актау возмущены затянувшимся строительством Ледового дворца

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Хоккеисты и родители юных спортсменов выразили свое недовольство по поводу отсутствия в Мангистауской области инфраструктуры для занятий зимними видами спорта.
Андрей Шульга, отец одного из маленьких хоккеистов, рассказал, что из-за отсутствия места для тренировок дети вынуждены заниматься в «магазинном» катке.
- В каждой области есть лед, но не у нас. Хотя наши ребята на соревнованиях получают места, да что говорить, многие уехали в другие страны или играют за команды из других регионов. Вы посмотрите хотя бы на раздевалки спортсменов, на тренерскую. Тренерская — это закуток за вешалкой внутри одной единственной комнаты. Занятия такими видами спорта само по себе удовольствие не из дешевых, не говоря о том, что эти же раздевалки появились за наш счет. И то, в них нет никаких удобств, ни душа, ни туалета - ничего, - отметил Андрей Шульга.
О том, в какую сумму встают занятия подобными видами спорта, рассказала Олеся Бовина. Дочь Олеси занимается фигурным катанием, сын — хоккеем.
- Детей жаль. Они занимаются без условий. На протяжении всех каникул за год мы выезжаем в другие города на сборы, лишь бы дети позанимались в хороших условиях. Мы не можем даже общей физической подготовкой заниматься без оплаты. Приходится искать помещения, это тоже стоит денег. Любые соревнования ложатся на наши плечи. За 12 посещений в месяц выходит 32 тысячи тенге для младших, для подростков — 38 тысяч. Раньше хоть скидки были, сейчас их нет. Про остальные затраты мы ничего не говорим — форма, сборы. Мы не можем пригласить сюда тренеров, мы ездим к ним. Государство помогает иногда на соревнованиях. Но нам надо от областной администрации только место, достойное место для тренировок, - поделилась Олеся Бовина.
Андрей Шульга рассказал о преимуществах, которые даст строительство Ледовой арены в Мангистау.
- Дополнительные залы для «сухих» тренировок. Качество льда — самое главное. Когда наши ребята приезжают в другие города на сборы, они шайбу не могут поймать, скольжение резко отличается. Летом дети вообще занимаются на мокром льду, тут в торгово-развлекательном комплексе «Актау», где проходят тренировки - 26 градусов тепла внутри. Водное поло, что сказать. О каких коньках и льде идет речь?, - отметил Андрей Шульга.
По словам Владимира Марфина, председателя ассоциации хоккея Мангистауской области, проект по созданию спортивного комплекса с ледовым катком обсуждался еще в 2003 году. С тех пор коррективы в план по реализации проекта несколько раз вносили представители исполнительной власти, но к окончательному решению они так и не пришли. Последнее упоминание о строительстве Ледового дворца в Актау было в 2017 году, когда местной власти представили очередной проект Ледовой арены.
- При первом упоминании о строительстве Ледового дворца в акимате нам говорили, что нет денег. Появился инвестор. Словацкая компания заявила о своей готовности строить спортивный комплекс с ледовым покрытием еще в 2014 году. Организация IRTS KAZAKHSTAN представила в том же году проект по строительству. Вроде решили, что строить будем. Долго выбирали место под комплекс, в конце концов землю получили и даже кадастровый номер. Потом, в 2017 году, появился новый проект Ледовой арены, который представила чешская компания H+H Technika. Решили заключать договор с чехами по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Инвесторы должны были все построить, после чего в течение семи лет обслуживать свой проект: привезти своих тренеров, создать секции, развивать зимние виды спорта, такие как хоккей и фигурное катание. У иностранцев, помимо нашего города, был такой же проект в Актобе. Там они по тому же механизму построили Ледовый дворец, причем быстро и без заморочек, - рассказал Владимир Марфин.
По его словам, следующим городом после Актобе должен был стать Актау. Как рассказал Андрей Шульга, акимат области выплатил свою часть средств по ГЧП, после чего представители инвестора привезли часть оборудования в наш город.
- Но стройка все еще не началась. Ледовый дворец уже год с лишним «лежит» на складе. Все из-за судебных разбирательств по делу заместителем акима области. Дождались окончания процесса. Я написал обращение в виртуальную приемную Президента Республики Казахстан. Там мое обращение перенаправили в местный акимат. Получил письмо за подписью акима области. Там говорилось, что сейчас инвестор занимается урегулированием бумажных дел, и реализация проекта продолжится, т.е. строительство начнется. А параллельно мы узнаём, что местное управление физической культуры и спорта отправляет в суд иск о расторжении договора с инвестором в судебном порядке. Причина - неисполнение договорных обязанностей частным партнером. Как это понимать?, - сказал Андрей Шульга.
Напомним, в 2012 году экс-руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Сергей Пахомов заявил, что в 17 микрорайоне будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, на территории которого планируются и ледовые площадки для развития фигурного катания, шорт-трека и хоккея. В 2014 году состоялась презентация первого проекта строительства Ледового дворца.
Заместитель акима Мангистауской области и аким Актау разошлись во мнениях по поводу места строительства. Сергей Пахомов выступил против строительства Ледового дворца на месте Дворца спорта в 17 микрорайоне.
К концу 2014 года стало известно, что словаки вложат в строительство спортивно-развлекательного комплекса «Актау-Арена» 8,5 миллиона евро.
В 2015 году Сергей Пахомов заявил, что Ледовый дворец в Актау планируется построить к началу 2017 года.
В 2017 году чешская компания «Н+H TECHNIKA» представила очередной проект строительства Ледового дворца.
В конце 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции опубликовало видеозапись задержания Серика Амангалиева, первого заместителя акима Мангистауской области. В ведомстве озвучили, что 115 тысяч евро, которые были изъяты у чиновника, - лишь часть оговоренной суммы взятки в 400 тысяч евро.
Андрей Шульга, отец одного из маленьких хоккеистов, рассказал, что из-за отсутствия места для тренировок дети вынуждены заниматься в «магазинном» катке.
- В каждой области есть лед, но не у нас. Хотя наши ребята на соревнованиях получают места, да что говорить, многие уехали в другие страны или играют за команды из других регионов. Вы посмотрите хотя бы на раздевалки спортсменов, на тренерскую. Тренерская — это закуток за вешалкой внутри одной единственной комнаты. Занятия такими видами спорта само по себе удовольствие не из дешевых, не говоря о том, что эти же раздевалки появились за наш счет. И то, в них нет никаких удобств, ни душа, ни туалета - ничего, - отметил Андрей Шульга.
Регалии Мангистауских спортсменов.
Раздевалка спортсменов.
«Тренерская» в раздевалке.
О том, в какую сумму встают занятия подобными видами спорта, рассказала Олеся Бовина. Дочь Олеси занимается фигурным катанием, сын — хоккеем.
- Детей жаль. Они занимаются без условий. На протяжении всех каникул за год мы выезжаем в другие города на сборы, лишь бы дети позанимались в хороших условиях. Мы не можем даже общей физической подготовкой заниматься без оплаты. Приходится искать помещения, это тоже стоит денег. Любые соревнования ложатся на наши плечи. За 12 посещений в месяц выходит 32 тысячи тенге для младших, для подростков — 38 тысяч. Раньше хоть скидки были, сейчас их нет. Про остальные затраты мы ничего не говорим — форма, сборы. Мы не можем пригласить сюда тренеров, мы ездим к ним. Государство помогает иногда на соревнованиях. Но нам надо от областной администрации только место, достойное место для тренировок, - поделилась Олеся Бовина.
Андрей Шульга рассказал о преимуществах, которые даст строительство Ледовой арены в Мангистау.
- Дополнительные залы для «сухих» тренировок. Качество льда — самое главное. Когда наши ребята приезжают в другие города на сборы, они шайбу не могут поймать, скольжение резко отличается. Летом дети вообще занимаются на мокром льду, тут в торгово-развлекательном комплексе «Актау», где проходят тренировки - 26 градусов тепла внутри. Водное поло, что сказать. О каких коньках и льде идет речь?, - отметил Андрей Шульга.
По словам Владимира Марфина, председателя ассоциации хоккея Мангистауской области, проект по созданию спортивного комплекса с ледовым катком обсуждался еще в 2003 году. С тех пор коррективы в план по реализации проекта несколько раз вносили представители исполнительной власти, но к окончательному решению они так и не пришли. Последнее упоминание о строительстве Ледового дворца в Актау было в 2017 году, когда местной власти представили очередной проект Ледовой арены.
- При первом упоминании о строительстве Ледового дворца в акимате нам говорили, что нет денег. Появился инвестор. Словацкая компания заявила о своей готовности строить спортивный комплекс с ледовым покрытием еще в 2014 году. Организация IRTS KAZAKHSTAN представила в том же году проект по строительству. Вроде решили, что строить будем. Долго выбирали место под комплекс, в конце концов землю получили и даже кадастровый номер. Потом, в 2017 году, появился новый проект Ледовой арены, который представила чешская компания H+H Technika. Решили заключать договор с чехами по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Инвесторы должны были все построить, после чего в течение семи лет обслуживать свой проект: привезти своих тренеров, создать секции, развивать зимние виды спорта, такие как хоккей и фигурное катание. У иностранцев, помимо нашего города, был такой же проект в Актобе. Там они по тому же механизму построили Ледовый дворец, причем быстро и без заморочек, - рассказал Владимир Марфин.
По его словам, следующим городом после Актобе должен был стать Актау. Как рассказал Андрей Шульга, акимат области выплатил свою часть средств по ГЧП, после чего представители инвестора привезли часть оборудования в наш город.
- Но стройка все еще не началась. Ледовый дворец уже год с лишним «лежит» на складе. Все из-за судебных разбирательств по делу заместителем акима области. Дождались окончания процесса. Я написал обращение в виртуальную приемную Президента Республики Казахстан. Там мое обращение перенаправили в местный акимат. Получил письмо за подписью акима области. Там говорилось, что сейчас инвестор занимается урегулированием бумажных дел, и реализация проекта продолжится, т.е. строительство начнется. А параллельно мы узнаём, что местное управление физической культуры и спорта отправляет в суд иск о расторжении договора с инвестором в судебном порядке. Причина - неисполнение договорных обязанностей частным партнером. Как это понимать?, - сказал Андрей Шульга.
Напомним, в 2012 году экс-руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Сергей Пахомов заявил, что в 17 микрорайоне будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, на территории которого планируются и ледовые площадки для развития фигурного катания, шорт-трека и хоккея. В 2014 году состоялась презентация первого проекта строительства Ледового дворца.
Заместитель акима Мангистауской области и аким Актау разошлись во мнениях по поводу места строительства. Сергей Пахомов выступил против строительства Ледового дворца на месте Дворца спорта в 17 микрорайоне.
К концу 2014 года стало известно, что словаки вложат в строительство спортивно-развлекательного комплекса «Актау-Арена» 8,5 миллиона евро.
В 2015 году Сергей Пахомов заявил, что Ледовый дворец в Актау планируется построить к началу 2017 года.
В 2017 году чешская компания «Н+H TECHNIKA» представила очередной проект строительства Ледового дворца.
В конце 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции опубликовало видеозапись задержания Серика Амангалиева, первого заместителя акима Мангистауской области. В ведомстве озвучили, что 115 тысяч евро, которые были изъяты у чиновника, - лишь часть оговоренной суммы взятки в 400 тысяч евро.
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