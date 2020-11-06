В Актау обманутые дольщики записали видеообращение к Президенту Казахстана

Кадр видео
Обманутые дольщики обратились к первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, к действующему Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Аскару Мамину с просьбой разрешить их проблему.
По словам людей, руководитель строительной компании «Тастемир ЛТД - ГРУПП» Орак Коштаев и несколько других его работников получили деньги более чем от 300 человек на строительство жилого дома. Но после застройщик пропал вместе с деньгами людей, не завершив в обещанный срок жилой дом.
- Хуже всего то, что одна квартира была продана минимум трем и даже шести людям. Так были проданы все квартиры в нашем доме. Строительство в настоящее время приостановлено. Мы просим обратить внимание на нашу проблему Нурсултана Назарбаева, Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемеловича Токаева и премьер-министра Аскара Мамина. Помочь нам в кратчайшие сроки разрешить этот вопрос и остановить коррупцию!, - жалуются потерпевшие дольщики.
Напомним, 5 ноября обманутые дольщики вышли на мирный митинг возле акимата. Пострадавшие от рук мошенников местные жители вкладывали деньги в жилой комплекс «Гаухартас» в 20 микрорайоне. Выяснилось, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз, после чего пропал с деньгами вкладчиков.
В городском акимате заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.
По словам людей, руководитель строительной компании «Тастемир ЛТД - ГРУПП» Орак Коштаев и несколько других его работников получили деньги более чем от 300 человек на строительство жилого дома. Но после застройщик пропал вместе с деньгами людей, не завершив в обещанный срок жилой дом.
- Хуже всего то, что одна квартира была продана минимум трем и даже шести людям. Так были проданы все квартиры в нашем доме. Строительство в настоящее время приостановлено. Мы просим обратить внимание на нашу проблему Нурсултана Назарбаева, Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемеловича Токаева и премьер-министра Аскара Мамина. Помочь нам в кратчайшие сроки разрешить этот вопрос и остановить коррупцию!, - жалуются потерпевшие дольщики.
Напомним, 5 ноября обманутые дольщики вышли на мирный митинг возле акимата. Пострадавшие от рук мошенников местные жители вкладывали деньги в жилой комплекс «Гаухартас» в 20 микрорайоне. Выяснилось, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз, после чего пропал с деньгами вкладчиков.
В городском акимате заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.