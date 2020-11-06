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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:46

Просмотров: 3363

В Актау обманутые дольщики записали видеообращение к Президенту Казахстана

Пострадавшие от рук застройщика местные жители записали видеообращение к Президенту Казахстана. Обманутые дольщики попросили помочь в решении их проблемы.

Кадр видео
Обманутые дольщики обратились к первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, к действующему Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Аскару Мамину с просьбой разрешить их проблему.

По словам людей, руководитель строительной компании «Тастемир ЛТД - ГРУПП» Орак Коштаев и несколько других его работников получили деньги более чем от 300 человек на строительство жилого дома. Но после застройщик пропал вместе с деньгами людей, не завершив в обещанный срок жилой дом.

- Хуже всего то, что одна квартира была продана минимум трем и даже шести людям. Так были проданы все квартиры в нашем доме. Строительство в настоящее время приостановлено. Мы просим обратить внимание на нашу проблему Нурсултана Назарбаева, Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемеловича Токаева и премьер-министра Аскара Мамина. Помочь нам в кратчайшие сроки разрешить этот вопрос и остановить коррупцию!, - жалуются потерпевшие дольщики.



Напомним, 5 ноября обманутые дольщики вышли на мирный митинг возле акимата. Пострадавшие от рук мошенников местные жители вкладывали деньги в жилой комплекс «Гаухартас» в 20 микрорайоне. Выяснилось, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз, после чего пропал с деньгами вкладчиков.

В городском акимате заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.



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Комментарии ( 2 )

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spamregg (Посетители) Сегодня, 00:32
это как армянские машины) любители риска и подешевле.
 
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  • 490
  • Космос
  • Юрий Спассков
  • Василий Кравчук
 Thornhill (Посетители) Вчера, 19:09
Один вопрос: Зачем покупать то, чего ещё не существует и не известно будет ли построено?

Это всё равно, что я выйду на рынок и буду продавать будущий урожай картошки, вы сегодня дайте мне денег, а я осенью вам привезу картошку!
Я смогу так торговать на базаре? Кто то мне даст денег? lol
Так какого вы покупаете воздух у застройщика?!

20 лет вам говорят: Долевое строительство это риск! Никто вам ничего не гарантирует! Вам мало примеров в том же Актау?Нет товара - нет денег!
Теперь вы хотите, что вам за счёт бюджета квартиры достроили?
 
 

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