Из-за жалоб дольщиков Актау начали расследование: задержан застройщик

Фото Рашида Исмагилова
По заявлению обманутых дольщиков ЖК «Гауhартас» начали досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- В качестве подозреваемого 5 ноября задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД». Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что дольщики вышли на мирный митинг в Актау. По их словам, застройщик продал их квартиры по несколько раз и исчез.
Позже в акимате Актау заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.
Недовольные дольщики записали видеообращение к Президенту Казахстана с просьбой разобраться в ситуации.
Для справки:
- В качестве подозреваемого 5 ноября задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД». Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что дольщики вышли на мирный митинг в Актау. По их словам, застройщик продал их квартиры по несколько раз и исчез.
Позже в акимате Актау заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.
Недовольные дольщики записали видеообращение к Президенту Казахстана с просьбой разобраться в ситуации.
Для справки: