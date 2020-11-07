Из-за жалоб дольщиков Актау начали расследование: задержан застройщик

Статья 190. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, - наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.



По заявлению обманутых дольщиков ЖК «Гауhартас» начали досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).- В качестве подозреваемого 5 ноября задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД». Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, - отметили в пресс-службе ведомства.Напомним, ранее сообщалось , что дольщики вышли на мирный митинг в Актау. По их словам, застройщик продал их квартиры по несколько раз и исчез.Позже в акимате Актау заявили , что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.Недовольные дольщики записали видеообращение к Президенту Казахстана с просьбой разобраться в ситуации.