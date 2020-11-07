«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Ноября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.43 KZT
  • €1 = 512.52 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:15

Просмотров: 809

Из-за жалоб дольщиков Актау начали расследование: задержан застройщик

Полицейские задержали руководителя товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Тастемир ЛТД». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
По заявлению обманутых дольщиков ЖК «Гауhартас» начали досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- В качестве подозреваемого 5 ноября задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД». Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что дольщики вышли на мирный митинг в Актау. По их словам, застройщик продал их квартиры по несколько раз и исчез.

Позже в акимате Актау заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.

Недовольные дольщики записали видеообращение к Президенту Казахстана с просьбой разобраться в ситуации.

Для справки:
 Показать / Скрыть текст



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • rastolkuy
  • Лия
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:25

Недовольные дольщики записали видеообращение к Президенту Казахстана с просьбой разобраться в ситуации.

Да!, такая ситуация по всему Казахстану.
По хабару транслируют и в других городах, про лохотронщиков строителей.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика