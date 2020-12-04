«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Декабря
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.79 KZT
  • €1 = 511.98 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 681

Число посетивших Мангистау сократилось вдвое с прошлого года

За первые полгода Мангистаускую область посетили в два раза меньше человек, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщил Талгат Абдыкадыров, исполняющий обязанности руководителя регионального управления инвестиций и развития туризма.

Фото из открытых источников
Количество клиентов гостиниц Мангистауской области снизилось вдвое. С января по июнь по всему региону отели и другие места размещения обслужили 45 018 человек. Это 44,8 процента от числа людей, посетивших область за этот же промежуток времени в 2019 году.

По словам Талгата Абдыкадырова, на данный момент доступна статистика только за первое полугодие. Официальная информация о туристах, посетивших Мангистау с января по сентябрь, будет опубликована в декабре.

- Всего в гостиницах и санаторно-курортных комплексах Мангистау доступно 3 249 номеров. В области имеется 5 856 койко-мест для размещения туристов. На отель Rixos Water World из общего количества приходится 500 номеров и 1 076 койко-мест, - сообщил Талгат Абдыкадыров.

Ранее вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев упомянул, что с августа по октябрь этого года область посетили 45 тысяч человек.

Серикбай Трумов, аким Мангистау, сообщил, что поток туристов в Актау вырос благодаря открытию отеля Rixos Water World.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Сухов. (Посетители) Сегодня, 21:22
Цитата: mer
. надо открыть отель возле горы Бозжира...

И построить там газовую заправку. popa

Это точно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Банкир
  • Guz
  • Феникс
  • Сухов.
 mer (Посетители) Сегодня, 18:08
А "Риксос" утверждает обратное,что у них невероятный наплыв туристов,так что газа не хватает на заправках,и по этому.... надо открыть отель возле горы Бозжира...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика