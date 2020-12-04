Число посетивших Мангистау сократилось вдвое с прошлого года

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Количество клиентов гостиниц Мангистауской области снизилось вдвое. С января по июнь по всему региону отели и другие места размещения обслужили 45 018 человек. Это 44,8 процента от числа людей, посетивших область за этот же промежуток времени в 2019 году.
По словам Талгата Абдыкадырова, на данный момент доступна статистика только за первое полугодие. Официальная информация о туристах, посетивших Мангистау с января по сентябрь, будет опубликована в декабре.
- Всего в гостиницах и санаторно-курортных комплексах Мангистау доступно 3 249 номеров. В области имеется 5 856 койко-мест для размещения туристов. На отель Rixos Water World из общего количества приходится 500 номеров и 1 076 койко-мест, - сообщил Талгат Абдыкадыров.
Ранее вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев упомянул, что с августа по октябрь этого года область посетили 45 тысяч человек.
Серикбай Трумов, аким Мангистау, сообщил, что поток туристов в Актау вырос благодаря открытию отеля Rixos Water World.
По словам Талгата Абдыкадырова, на данный момент доступна статистика только за первое полугодие. Официальная информация о туристах, посетивших Мангистау с января по сентябрь, будет опубликована в декабре.
- Всего в гостиницах и санаторно-курортных комплексах Мангистау доступно 3 249 номеров. В области имеется 5 856 койко-мест для размещения туристов. На отель Rixos Water World из общего количества приходится 500 номеров и 1 076 койко-мест, - сообщил Талгат Абдыкадыров.
Ранее вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев упомянул, что с августа по октябрь этого года область посетили 45 тысяч человек.
Серикбай Трумов, аким Мангистау, сообщил, что поток туристов в Актау вырос благодаря открытию отеля Rixos Water World.