«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Декабря
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.01 KZT
  • €1 = 510.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 0

Инцидент с тренером из Жанаозена прокомментировали в Казахстанской федерации волейбола

О действиях тренера из Жанаозена, который поднял руку на воспитанницу, негативно отозвались в Казахстанской федерации волейбола (КФВ). Об этом сообщает информационный портал Informburo.kz.

Скриншот видеоматериала
В Казахстанской федерации волейбола, как сообщает информационный портал Informburo.kz, высказались о недавнем инциденте в Мангистауской области.

- В федерации крайне возмущены действиями мужчины, нарушившего правила спортивной и тренерской этики, и непричастна к произошедшему инциденту. С прошлого года у КФВ нет никаких профессиональных отношений с мужчиной на видео, позиционирующим себя как тренера, - сообщили в организации.

В федерации подчеркнули, что с марта проведение детских волейбольных турниров на территории Казахстана официально отменили в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, вчера, 15 декабря, в Сети появилось видео, на котором тренер из Жанаозена Азамат Турмагамбетов бьет по лицу одну из воспитанниц.

Позже стало известно, что Азамат Турмагамбетов работает учителем физкультуры и не числится в детско-юношеской спортивной школе как тренер.

Впоследствии в Сети появилось видеообращение Азамата Турмагамбетова. В нем тренер излагает свою версию произошедшего.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика