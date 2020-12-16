Инцидент с тренером из Жанаозена прокомментировали в Казахстанской федерации волейбола

Скриншот видеоматериала
В Казахстанской федерации волейбола, как сообщает информационный портал Informburo.kz, высказались о недавнем инциденте в Мангистауской области.
- В федерации крайне возмущены действиями мужчины, нарушившего правила спортивной и тренерской этики, и непричастна к произошедшему инциденту. С прошлого года у КФВ нет никаких профессиональных отношений с мужчиной на видео, позиционирующим себя как тренера, - сообщили в организации.
В федерации подчеркнули, что с марта проведение детских волейбольных турниров на территории Казахстана официально отменили в связи с пандемией COVID-19.
Напомним, вчера, 15 декабря, в Сети появилось видео, на котором тренер из Жанаозена Азамат Турмагамбетов бьет по лицу одну из воспитанниц.
Позже стало известно, что Азамат Турмагамбетов работает учителем физкультуры и не числится в детско-юношеской спортивной школе как тренер.
Впоследствии в Сети появилось видеообращение Азамата Турмагамбетова. В нем тренер излагает свою версию произошедшего.
- В федерации крайне возмущены действиями мужчины, нарушившего правила спортивной и тренерской этики, и непричастна к произошедшему инциденту. С прошлого года у КФВ нет никаких профессиональных отношений с мужчиной на видео, позиционирующим себя как тренера, - сообщили в организации.
В федерации подчеркнули, что с марта проведение детских волейбольных турниров на территории Казахстана официально отменили в связи с пандемией COVID-19.
Напомним, вчера, 15 декабря, в Сети появилось видео, на котором тренер из Жанаозена Азамат Турмагамбетов бьет по лицу одну из воспитанниц.
Позже стало известно, что Азамат Турмагамбетов работает учителем физкультуры и не числится в детско-юношеской спортивной школе как тренер.
Впоследствии в Сети появилось видеообращение Азамата Турмагамбетова. В нем тренер излагает свою версию произошедшего.
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