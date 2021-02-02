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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 08:03

Просмотров: 2322

Взяли на время! Новые автобусы для Актау арендовало ТОО «Каспий Авто Парк»

Автобусы из Атырау для работы в Актау арендовало товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Каспий Авто Парк». Об этом рассказал Аслан Жакбалиев, директор компании.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Директор ТОО «Каспий Авто Парк» Аслан Жакбалиев рассказал Lada.kz о 30 автобусах в автопарке Актау, которые сейчас работают на маршрутах №1, №4М и №5.

Каким образом автобусы из Атырау попали в Актау?

- Эти автобусы были подарком от ТОО «Тенгизшевройл» акимату Атырау. На основании договора о сотрудничестве СПК «Атырау» и местные предприниматели основали компанию ТОО «Акжайык Автопарк», которой передали автобусы от ТОО «Тенгизшевройл». ТОО «Акжайык Автопарк» позже закупили для Атырау 170 новых автобусов через лизинговую программу. Эти автобусы работают на метане, и для них построили специальную заправочную станцию. В дизельных автобусах, которые передало городу ТОО «Тенгизшевройл», уже не было необходимости. Но по этим 30 автобусам, по их простою, неизбежно возникли убытки. Вдобавок, из-за пандемии в Атырау снизилась нагрузка на общественный транспорт, и у ТОО «Акжайык Автопарк» возникли сложности с выплатой лизинговых взносов за новые автобусы на метане. Поэтому, чтобы покрыть эти расходы, руководство компании приняло решение отдать их в аренду в Актау, компании ТОО «Каспий Авто Парк». Здесь как раз была необходимость. Обычная рыночная ситуация – был спрос, появилось предложение. Приехали, отработали, привезли специалистов, сейчас налаживаем. Теперь за это поступает критика, но что Атырау выручит от того, что эти автобусы будут пылиться в парке? Государство будет выплачивать субсидии на простаивающий транспорт, тратить народные, бюджетные деньги. Потом люди будут писать, что эти автобусы стоят, ничего не делают, а на них еще и деньги выделяются. Люди в период пандемии нашли выход для себя и поспособствовали пополнению автопарка соседнего региона. Это абсолютно законно.

Почему эти автобусы не использовали в Атырау?

- В городе необходимости в них нет, а отправлять эти 30 автобусов в школы Атырау или на какие-то междугородние, международные перевозки нельзя – они не подходят по спецификации.

Какой год выпуска у автобусов и какой у них гарантийный срок эксплуатации?

- Они 2018 года выпуска, пробег примерно по 70 тысяч километров. О сроке их эксплуатации пока сложно говорить.

Какова стоимость новых автобусов?

- Около 40 миллионов за автобус. Наша компания арендует их примерно за 19 миллионов тенге в месяц за все 30 автобусов. Они все еще принадлежат ТОО «Акжайык Автопарк», и эти деньги покрывают их задолженность по лизингу за автобусы на метановом топливе. На сегодня мы арендуем их за свои деньги, позже планируем обратиться в акимат Актау за субсидиями. Когда мы только начинали работу, мы, как новый автопарк, не имели права на возмещение наших убытков со стороны государства. Потому что эти убытки надо еще подсчитать, и пока ты не зайдешь на этот маршрут и не отработаешь на нем определенное время, ты просто не найдешь подтверждений для этой компенсации. Поэтому мы, когда планировали работу, в первую очередь исходили из своих возможностей. Сейчас ТОО «Каспий Авто Парк» взяло на себя обязательство на выплату аренды за эти автобусы. Данный убыток в дальнейшем будет компенсироваться государством, поскольку оно не затрачивало свои средства на первоначальный взнос.

На сколько лет транспорт сдан в аренду?

- Договор заключен на год. В случае, если у сторон не будет претензий, он продлится автоматически.

При каких условиях арендодатель может потребовать вернуть автобусы?

- Гражданское законодательство подразумевает множество возможностей для расторжения контракта. Найти способ можно. Но это невыгодно – ни ТОО «Акжайык Автопарк», ни акимату Атырау. Зачем расторгать договор, если можно помочь соседнему региону и возместить свои убытки? Эти автобусы можно было и в другой город отдать, их бы с удовольствием забрали. Кто сейчас откажется от 30 автобусов 2018 года выпуска, если их даже покупать не надо? Это же длительные процедуры. Запросить с бюджета деньги, назначить сессию маслихата, обосновать эти убытки – это долгий процесс, этим должны заниматься автопарки.

Таким образом, на сегодняшний день в автопарке Актау находятся 48 новых автобусов. Из них только 18 принадлежит городу, еще 30 машин компания-перевозчик ТОО «Каспий Авто Парк» арендует в Атырау за 19 миллионов тенге в месяц. Аренду оплачивает актауский перевозчик, однако в будущем предприятие планирует привлечь государственные субсидии для оплаты 228 миллионов тенге в год.

Напомним, в декабре автопарк общественного транспорта Актау пополнился 30 новыми автобусами. Акимат Мангистау сообщал, что они были приобретены по лизинговой программе.

Позже стало известно, что эти автобусы ТОО «Тенгизшевройл» подарило автопарку Атырау.



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Комментарии ( 7 )

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  • синдбад
  • Aktauskii
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:22
Я горжусь тем , что у нас очень предприимчивые люди! Одни и те же , подаренные , автобусы , продали два раза и ещё умудрились в аренду сдать! За это премию надо давать!
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 11:17
за свет если долг за месяц 2000 тенге свет отрезают, а тут миллионами в карманы распихивают, и все ни по чем. Хозяева автобусов за 2 месяца цену за 1 автобус вернут, почему им все дозволено?
 
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  • mer
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 11:15
Ни знаю кому как..но с таким подарком в день города Атырау в 170 едениц автобусов от ТШО... конечно переборщили, не учли тот факт, а кто будет содержать такое количество машин??? Общее количество автобусов составила более 360 единиц из них только 70 единиц на сжиженном газе- метан, местному акимату не пришло другое в голову как часть излишков сдать в лизинг соседу на выгодных ему условиях с дальнейшей уже продажей по остаточной стоимости...по ходу местные власти в Атырау решили сразу двух зайцев убить.... избавиться от излишков и пополнить бюджет области....а, что бизнес и только бизнес и ничего лишнего....
 
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  • Aktauskii
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 10:55
Цитата: Абвгд
Ну да, на газе, более экологичный вид топливо себе а грязный, дизель подальше спихнули. Молодцы.

ну да
мало того что дизель грязный так еще и ДОРОГОЙ вид топлива!!!
в Актау тоже нужен транспорт на ГАЗЕ!!!
они там все ку ку или просто крутые бизнесмены - пилят бабло! ? ( lol
 
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  • Василий Кравчук
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 slavik (Посетители) Сегодня, 10:39
Бред полнейший. Почему наша область должна помогать не самой бедной Атырауской области в развитии общественного транспорта? Было бы справедливо просто передать эти автобусы на баланс КАП, коли у соседей нет в них потребности. Очередная мутная схема отмывания денег. Компетентные органы должны заняться этим, детский лепет директора не даёт ответы на взрослые вопросы. Хватит из НАС делать идиотов.
 
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  • tolk
  • Aktauskii
 mer (Посетители) Сегодня, 09:24
Никто не задаёт один простой вопрос, за чей счёт праздник? Ведь аренды, лизинг и прочии их хотелки, оплачиваем мы простые граждане, конечные потребители. Или это уже по умолчанию нормально?
 
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  • Василий Кравчук
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:02
Ну да, на газе, более экологичный вид топливо себе а грязный, дизель подальше спихнули. Молодцы.
 
 

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