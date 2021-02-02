Взяли на время! Новые автобусы для Актау арендовало ТОО «Каспий Авто Парк»

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Директор ТОО «Каспий Авто Парк» Аслан Жакбалиев рассказал Lada.kz о 30 автобусах в автопарке Актау, которые сейчас работают на маршрутах №1, №4М и №5.
Каким образом автобусы из Атырау попали в Актау?
- Эти автобусы были подарком от ТОО «Тенгизшевройл» акимату Атырау. На основании договора о сотрудничестве СПК «Атырау» и местные предприниматели основали компанию ТОО «Акжайык Автопарк», которой передали автобусы от ТОО «Тенгизшевройл». ТОО «Акжайык Автопарк» позже закупили для Атырау 170 новых автобусов через лизинговую программу. Эти автобусы работают на метане, и для них построили специальную заправочную станцию. В дизельных автобусах, которые передало городу ТОО «Тенгизшевройл», уже не было необходимости. Но по этим 30 автобусам, по их простою, неизбежно возникли убытки. Вдобавок, из-за пандемии в Атырау снизилась нагрузка на общественный транспорт, и у ТОО «Акжайык Автопарк» возникли сложности с выплатой лизинговых взносов за новые автобусы на метане. Поэтому, чтобы покрыть эти расходы, руководство компании приняло решение отдать их в аренду в Актау, компании ТОО «Каспий Авто Парк». Здесь как раз была необходимость. Обычная рыночная ситуация – был спрос, появилось предложение. Приехали, отработали, привезли специалистов, сейчас налаживаем. Теперь за это поступает критика, но что Атырау выручит от того, что эти автобусы будут пылиться в парке? Государство будет выплачивать субсидии на простаивающий транспорт, тратить народные, бюджетные деньги. Потом люди будут писать, что эти автобусы стоят, ничего не делают, а на них еще и деньги выделяются. Люди в период пандемии нашли выход для себя и поспособствовали пополнению автопарка соседнего региона. Это абсолютно законно.
Почему эти автобусы не использовали в Атырау?
- В городе необходимости в них нет, а отправлять эти 30 автобусов в школы Атырау или на какие-то междугородние, международные перевозки нельзя – они не подходят по спецификации.
Какой год выпуска у автобусов и какой у них гарантийный срок эксплуатации?
- Они 2018 года выпуска, пробег примерно по 70 тысяч километров. О сроке их эксплуатации пока сложно говорить.
Какова стоимость новых автобусов?
- Около 40 миллионов за автобус. Наша компания арендует их примерно за 19 миллионов тенге в месяц за все 30 автобусов. Они все еще принадлежат ТОО «Акжайык Автопарк», и эти деньги покрывают их задолженность по лизингу за автобусы на метановом топливе. На сегодня мы арендуем их за свои деньги, позже планируем обратиться в акимат Актау за субсидиями. Когда мы только начинали работу, мы, как новый автопарк, не имели права на возмещение наших убытков со стороны государства. Потому что эти убытки надо еще подсчитать, и пока ты не зайдешь на этот маршрут и не отработаешь на нем определенное время, ты просто не найдешь подтверждений для этой компенсации. Поэтому мы, когда планировали работу, в первую очередь исходили из своих возможностей. Сейчас ТОО «Каспий Авто Парк» взяло на себя обязательство на выплату аренды за эти автобусы. Данный убыток в дальнейшем будет компенсироваться государством, поскольку оно не затрачивало свои средства на первоначальный взнос.
На сколько лет транспорт сдан в аренду?
- Договор заключен на год. В случае, если у сторон не будет претензий, он продлится автоматически.
При каких условиях арендодатель может потребовать вернуть автобусы?
- Гражданское законодательство подразумевает множество возможностей для расторжения контракта. Найти способ можно. Но это невыгодно – ни ТОО «Акжайык Автопарк», ни акимату Атырау. Зачем расторгать договор, если можно помочь соседнему региону и возместить свои убытки? Эти автобусы можно было и в другой город отдать, их бы с удовольствием забрали. Кто сейчас откажется от 30 автобусов 2018 года выпуска, если их даже покупать не надо? Это же длительные процедуры. Запросить с бюджета деньги, назначить сессию маслихата, обосновать эти убытки – это долгий процесс, этим должны заниматься автопарки.
Таким образом, на сегодняшний день в автопарке Актау находятся 48 новых автобусов. Из них только 18 принадлежит городу, еще 30 машин компания-перевозчик ТОО «Каспий Авто Парк» арендует в Атырау за 19 миллионов тенге в месяц. Аренду оплачивает актауский перевозчик, однако в будущем предприятие планирует привлечь государственные субсидии для оплаты 228 миллионов тенге в год.
Напомним, в декабре автопарк общественного транспорта Актау пополнился 30 новыми автобусами. Акимат Мангистау сообщал, что они были приобретены по лизинговой программе.
Позже стало известно, что эти автобусы ТОО «Тенгизшевройл» подарило автопарку Атырау.
Каким образом автобусы из Атырау попали в Актау?
- Эти автобусы были подарком от ТОО «Тенгизшевройл» акимату Атырау. На основании договора о сотрудничестве СПК «Атырау» и местные предприниматели основали компанию ТОО «Акжайык Автопарк», которой передали автобусы от ТОО «Тенгизшевройл». ТОО «Акжайык Автопарк» позже закупили для Атырау 170 новых автобусов через лизинговую программу. Эти автобусы работают на метане, и для них построили специальную заправочную станцию. В дизельных автобусах, которые передало городу ТОО «Тенгизшевройл», уже не было необходимости. Но по этим 30 автобусам, по их простою, неизбежно возникли убытки. Вдобавок, из-за пандемии в Атырау снизилась нагрузка на общественный транспорт, и у ТОО «Акжайык Автопарк» возникли сложности с выплатой лизинговых взносов за новые автобусы на метане. Поэтому, чтобы покрыть эти расходы, руководство компании приняло решение отдать их в аренду в Актау, компании ТОО «Каспий Авто Парк». Здесь как раз была необходимость. Обычная рыночная ситуация – был спрос, появилось предложение. Приехали, отработали, привезли специалистов, сейчас налаживаем. Теперь за это поступает критика, но что Атырау выручит от того, что эти автобусы будут пылиться в парке? Государство будет выплачивать субсидии на простаивающий транспорт, тратить народные, бюджетные деньги. Потом люди будут писать, что эти автобусы стоят, ничего не делают, а на них еще и деньги выделяются. Люди в период пандемии нашли выход для себя и поспособствовали пополнению автопарка соседнего региона. Это абсолютно законно.
Почему эти автобусы не использовали в Атырау?
- В городе необходимости в них нет, а отправлять эти 30 автобусов в школы Атырау или на какие-то междугородние, международные перевозки нельзя – они не подходят по спецификации.
Какой год выпуска у автобусов и какой у них гарантийный срок эксплуатации?
- Они 2018 года выпуска, пробег примерно по 70 тысяч километров. О сроке их эксплуатации пока сложно говорить.
Какова стоимость новых автобусов?
- Около 40 миллионов за автобус. Наша компания арендует их примерно за 19 миллионов тенге в месяц за все 30 автобусов. Они все еще принадлежат ТОО «Акжайык Автопарк», и эти деньги покрывают их задолженность по лизингу за автобусы на метановом топливе. На сегодня мы арендуем их за свои деньги, позже планируем обратиться в акимат Актау за субсидиями. Когда мы только начинали работу, мы, как новый автопарк, не имели права на возмещение наших убытков со стороны государства. Потому что эти убытки надо еще подсчитать, и пока ты не зайдешь на этот маршрут и не отработаешь на нем определенное время, ты просто не найдешь подтверждений для этой компенсации. Поэтому мы, когда планировали работу, в первую очередь исходили из своих возможностей. Сейчас ТОО «Каспий Авто Парк» взяло на себя обязательство на выплату аренды за эти автобусы. Данный убыток в дальнейшем будет компенсироваться государством, поскольку оно не затрачивало свои средства на первоначальный взнос.
На сколько лет транспорт сдан в аренду?
- Договор заключен на год. В случае, если у сторон не будет претензий, он продлится автоматически.
При каких условиях арендодатель может потребовать вернуть автобусы?
- Гражданское законодательство подразумевает множество возможностей для расторжения контракта. Найти способ можно. Но это невыгодно – ни ТОО «Акжайык Автопарк», ни акимату Атырау. Зачем расторгать договор, если можно помочь соседнему региону и возместить свои убытки? Эти автобусы можно было и в другой город отдать, их бы с удовольствием забрали. Кто сейчас откажется от 30 автобусов 2018 года выпуска, если их даже покупать не надо? Это же длительные процедуры. Запросить с бюджета деньги, назначить сессию маслихата, обосновать эти убытки – это долгий процесс, этим должны заниматься автопарки.
Таким образом, на сегодняшний день в автопарке Актау находятся 48 новых автобусов. Из них только 18 принадлежит городу, еще 30 машин компания-перевозчик ТОО «Каспий Авто Парк» арендует в Атырау за 19 миллионов тенге в месяц. Аренду оплачивает актауский перевозчик, однако в будущем предприятие планирует привлечь государственные субсидии для оплаты 228 миллионов тенге в год.
Напомним, в декабре автопарк общественного транспорта Актау пополнился 30 новыми автобусами. Акимат Мангистау сообщал, что они были приобретены по лизинговой программе.
Позже стало известно, что эти автобусы ТОО «Тенгизшевройл» подарило автопарку Атырау.