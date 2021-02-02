В Сети появилось видеообращение бастующих работников нефтяной компании из Жанаозена

Кадры видеоматериала
Работники ТОО «МунайСпецСнаб Компани» опубликовали обращение сегодня, 2 февраля. На видео они требуют повысить почасовую оплату за свою работу.
Как сообщили в управлении государственной инспекции труда Мангистауской области, ТОО «МунайСпецСнаб Компани» оказывает транспортные услуги. Компания наняла около 300 индивидуальных предпринимателей из Жанаозена для работы со своим основным заказчиком, акционерным обществом (АО) «ОзенМунайГаз».
- На сегодняшний день 65 человек из числа нанятых предпринимателей оспаривают тарифную плату в размере 1 300 тенге в час. Они требуют повысить почасовую оплату на 1 400 тенге, - добавили в управлении.
По словам Нуралы Баулыбаева, заместителя руководителя управления, в настоящий момент ТОО «МунайСпецСнаб Компани» и АО «ОзенМунайГаз» ведут переговоры.
- Должен отметить, что ТОО «МунайСпецСнаб Компани» заключала с этими индивидуальными предпринимателями договор гражданско-правового характера, а значит, данный конфликт не является трудовым спором между работодателем и работником. Из-за этого он не входит в компетенцию управления. Индивидуальным предпринимателям необходимо решить этот вопрос либо совместно с заказчиком, либо через судебные органы, - добавил Нуралы Баулыбаев.
Напомним, рабочие ТОО «МунайСпецСнаб Компани» вышли на акцию с требованием повысить заработную плату вчера, 1 февраля.
Как сообщили в управлении государственной инспекции труда Мангистауской области, ТОО «МунайСпецСнаб Компани» оказывает транспортные услуги. Компания наняла около 300 индивидуальных предпринимателей из Жанаозена для работы со своим основным заказчиком, акционерным обществом (АО) «ОзенМунайГаз».
- На сегодняшний день 65 человек из числа нанятых предпринимателей оспаривают тарифную плату в размере 1 300 тенге в час. Они требуют повысить почасовую оплату на 1 400 тенге, - добавили в управлении.
По словам Нуралы Баулыбаева, заместителя руководителя управления, в настоящий момент ТОО «МунайСпецСнаб Компани» и АО «ОзенМунайГаз» ведут переговоры.
- Должен отметить, что ТОО «МунайСпецСнаб Компани» заключала с этими индивидуальными предпринимателями договор гражданско-правового характера, а значит, данный конфликт не является трудовым спором между работодателем и работником. Из-за этого он не входит в компетенцию управления. Индивидуальным предпринимателям необходимо решить этот вопрос либо совместно с заказчиком, либо через судебные органы, - добавил Нуралы Баулыбаев.
Напомним, рабочие ТОО «МунайСпецСнаб Компани» вышли на акцию с требованием повысить заработную плату вчера, 1 февраля.
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