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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 979

В Сети появилось видеообращение бастующих работников нефтяной компании из Жанаозена

Сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МунайСпецСнаб Компани» опубликовали в Сети видео с требованием повысить им заработную плату. Ролик прокомментировали в управлении государственной инспекции труда Мангистауской области.

Кадры видеоматериала
Работники ТОО «МунайСпецСнаб Компани» опубликовали обращение сегодня, 2 февраля. На видео они требуют повысить почасовую оплату за свою работу.

Как сообщили в управлении государственной инспекции труда Мангистауской области, ТОО «МунайСпецСнаб Компани» оказывает транспортные услуги. Компания наняла около 300 индивидуальных предпринимателей из Жанаозена для работы со своим основным заказчиком, акционерным обществом (АО) «ОзенМунайГаз».

- На сегодняшний день 65 человек из числа нанятых предпринимателей оспаривают тарифную плату в размере 1 300 тенге в час. Они требуют повысить почасовую оплату на 1 400 тенге, - добавили в управлении.

По словам Нуралы Баулыбаева, заместителя руководителя управления, в настоящий момент ТОО «МунайСпецСнаб Компани» и АО «ОзенМунайГаз» ведут переговоры.

- Должен отметить, что ТОО «МунайСпецСнаб Компани» заключала с этими индивидуальными предпринимателями договор гражданско-правового характера, а значит, данный конфликт не является трудовым спором между работодателем и работником. Из-за этого он не входит в компетенцию управления. Индивидуальным предпринимателям необходимо решить этот вопрос либо совместно с заказчиком, либо через судебные органы, - добавил Нуралы Баулыбаев.



Напомним, рабочие ТОО «МунайСпецСнаб Компани» вышли на акцию с требованием повысить заработную плату вчера, 1 февраля.



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