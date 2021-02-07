Опубликован эскизный проект отеля в урочище Бозжыра

Фото со страницы Рината Меркамал
Для искоренения дикого туризма и сохранения природы, как уверяют застройщики, необходима именно такая инфраструктура.
Напомним, отель в урочище Бозжыра обойдётся инвестору в 38,6 миллиарда тенге.
В минувшую пятницу, 5 февраля, строительство отеля обсудили на общественных слушаниях.
В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.
Тем временем на месте строительства отеля действует рабочий посёлок.
- Если не произойдёт никаких конкретных движений по созданию объектов на Бозжыре, то этот массовый туризм без ресурсов будет наносить ещё больший вред. Помните озеро Кобейтуз в Акмолинской области, которое так пострадало из-за дикого и массового неконтролируемого и неорганизованного туризма. Государству пришлось ограничить посещение этой местности. Это элементарно из-за отсутствия ухода и контроля. А почему Боровое не страдает? Там же тоже природа, да потому что они имеют возможность контроля и организованности. Поэтому мы должны найти оптимальное решение, которое будет служить и Бозжыре, и защищать её. А то так и будем каждый год с активистами и волонтёрами собирать мусор за массовым и диким туризмом, который всё хуже и хуже будет влиять на Бозжыру, - поделился Ринат Меркамал на своей странице в Instagram.
Напомним, отель в урочище Бозжыра обойдётся инвестору в 38,6 миллиарда тенге.
В минувшую пятницу, 5 февраля, строительство отеля обсудили на общественных слушаниях.
В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.
Тем временем на месте строительства отеля действует рабочий посёлок.