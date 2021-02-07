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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1083

Опубликован эскизный проект отеля в урочище Бозжыра

Строительство гостиничного комплекса поможет организованно посещать урочище Бозжыра, считают застройщики.

Фото со страницы Рината Меркамал
Для искоренения дикого туризма и сохранения природы, как уверяют застройщики, необходима именно такая инфраструктура.

- Если не произойдёт никаких конкретных движений по созданию объектов на Бозжыре, то этот массовый туризм без ресурсов будет наносить ещё больший вред. Помните озеро Кобейтуз в Акмолинской области, которое так пострадало из-за дикого и массового неконтролируемого и неорганизованного туризма. Государству пришлось ограничить посещение этой местности. Это элементарно из-за отсутствия ухода и контроля. А почему Боровое не страдает? Там же тоже природа, да потому что они имеют возможность контроля и организованности. Поэтому мы должны найти оптимальное решение, которое будет служить и Бозжыре, и защищать её. А то так и будем каждый год с активистами и волонтёрами собирать мусор за массовым и диким туризмом, который всё хуже и хуже будет влиять на Бозжыру, - поделился Ринат Меркамал на своей странице в Instagram.


Напомним, отель в урочище Бозжыра обойдётся инвестору в 38,6 миллиарда тенге.

В минувшую пятницу, 5 февраля, строительство отеля обсудили на общественных слушаниях.

В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.



Тем временем на месте строительства отеля действует рабочий посёлок.




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Эскизный проект отеля в урочище Бозжыра предоставил застройщик


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Комментарии ( 3 )

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spamregg (Посетители) Сегодня, 18:51
ой вот поют то красиво. Да знаем мы ваш организованный туризм без вреда. За космические бабки все. Потом заборами все перекроют. Что бы там не обещали все лепешки. Загадят место, все ради бабла не более.
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 18:34
Где то тут читал что "дикие" туристы сильно пылят и эта пыль плохо влияет. а теперь если прикинуть сколько эта тяжёлая техника напылит, лет на 10 наперёд наверно.))
 
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  • Сергей Владимиров
 Феникс (Посетители) Сегодня, 17:50
Оправдание инвесторов ясное дело чего не скажешь, чтобы получить одобрение.
Контролировать они будут дикий туризм! Ага, а вас кто будет контролировать, как вы контролируете. И как вы собираетесь это делать? Развлекая туристов вертолётами, квадроциклами, дронами и т.д., да забавная забота о природе.
У вас столько промашек в проекте (даже не проект больше похоже на эскиз), а вы уже строите. Документация что в процессе строительства подгоняться будет?
От того то и веры вам нет таким контролёрам!
 
 

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