Опубликован эскизный проект отеля в урочище Бозжыра

- Если не произойдёт никаких конкретных движений по созданию объектов на Бозжыре, то этот массовый туризм без ресурсов будет наносить ещё больший вред. Помните озеро Кобейтуз в Акмолинской области, которое так пострадало из-за дикого и массового неконтролируемого и неорганизованного туризма. Государству пришлось ограничить посещение этой местности. Это элементарно из-за отсутствия ухода и контроля. А почему Боровое не страдает? Там же тоже природа, да потому что они имеют возможность контроля и организованности. Поэтому мы должны найти оптимальное решение, которое будет служить и Бозжыре, и защищать её. А то так и будем каждый год с активистами и волонтёрами собирать мусор за массовым и диким туризмом, который всё хуже и хуже будет влиять на Бозжыру, - поделился Ринат Меркамал на своей странице в Instagram.

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