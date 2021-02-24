Жители Актау просят отпустить под домашний арест Жамал Жаманбаеву

Кадр видео
В социальных сетях жители Актау стали публиковать видео с просьбой отпустить под домашний арест Жамал Жаманбаеву.
Напомним, что Жамал Жаманбаеву задержали из-за покупки трех передвижных рентген-аппаратов. По версии следствия, оборудование руководитель купила на 65 миллионов тенге дороже, чем было нужно. Жамал Жаманбаева находится сейчас в изоляторе.
Родные задержанной главы здравоохранения Мангистау обратились к Токаеву.
Мангистауский областной суд отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении Жамал Жаманбаевой.
Напомним, что Жамал Жаманбаеву задержали из-за покупки трех передвижных рентген-аппаратов. По версии следствия, оборудование руководитель купила на 65 миллионов тенге дороже, чем было нужно. Жамал Жаманбаева находится сейчас в изоляторе.
Родные задержанной главы здравоохранения Мангистау обратились к Токаеву.
Мангистауский областной суд отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении Жамал Жаманбаевой.