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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 1579

Об угрозе падения громкоговорителей сообщили жители Актау

В Сети появилось видео с раскачивающимися от сильного ветра громкоговорителями. Его прокомментировал Амирхан Кулбаев, директор культурно-досугового комплекса (КДК) имени Абая.

Кадр видео
Видео с громкоговорителями, которые раскачиваются над дорогой из-за сильного ветра, появилось в Сети вчера, 17 марта. Жители Актау не в первый раз выражают обеспокоенность качеством крепления рупоров.

Амирхан Кулбаев сообщил, что компания-подрядчик, ответственная за монтаж громкоговорителей, в курсе ситуации, и сегодня, 17 марта, займется усилением креплений.

- Из-за сильного ветра крепления громкоговорителей ослабли, подрядчики уже демонтировали пять штук. Сегодня их начнут монтировать с усиленными крепежами. Компания-подрядчик, товарищество с ограниченной ответственностью «Kaspi LED Media Group», будет обслуживать громкоговорители еще в течение года, это входит в изначально заявленную сумму контракта, - сообщил директор КДК имени Абая.



Напомним, в ноябре прошлого года в Актау установили 650 громкоговорителей.

Вскоре несколько громкоговорителей упали.

В феврале представитель городского акимата отказался назвать стоимость покупки и установки громкоговорителей.

Позже СМИ выяснили, что на установку динамиков потратили 40 миллионов тенге.

Амирхан Кулбаев заявил, что эта сумма покрыла и покупку, и установку громкоговорителей.



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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
  • Космос
 My_way (Посетители) Сегодня, 10:59
Позор установщикам, криворукие, несчастные громкоговорители толком прикрутить к трубе не могли.
 
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  • касым
  • ЁмоЁ
  • Космос
 n92 (Посетители) Сегодня, 10:41
да нахрена нужны эти громкоговорители?! чтоб песенки включать в праздник?! лучше бы на что то полезное пустили деньги!
"«Kaspi LED Media Group», будет обслуживать громкоговорители еще в течение года" - а потом? положат на это дело? или снова тендер на миллионы?
"сообщил, что в курсе" да где ты там в курсе? по городу падают, болтаются эти громкоговорители, а он типа в курсе. Пока не ткнут мордой, не зашевелятся.
Зная что в Актау ветра бывают, можно было изначально монтировать на усиленные крепежи...а если бы на голову кому то упала?!
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 10:28
Они на скотче держится, но зато сэкономили миллиарды )
 
 

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