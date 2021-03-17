Об угрозе падения громкоговорителей сообщили жители Актау

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Видео с громкоговорителями, которые раскачиваются над дорогой из-за сильного ветра, появилось в Сети вчера, 17 марта. Жители Актау не в первый раз выражают обеспокоенность качеством крепления рупоров.
Амирхан Кулбаев сообщил, что компания-подрядчик, ответственная за монтаж громкоговорителей, в курсе ситуации, и сегодня, 17 марта, займется усилением креплений.
- Из-за сильного ветра крепления громкоговорителей ослабли, подрядчики уже демонтировали пять штук. Сегодня их начнут монтировать с усиленными крепежами. Компания-подрядчик, товарищество с ограниченной ответственностью «Kaspi LED Media Group», будет обслуживать громкоговорители еще в течение года, это входит в изначально заявленную сумму контракта, - сообщил директор КДК имени Абая.
Напомним, в ноябре прошлого года в Актау установили 650 громкоговорителей.
Вскоре несколько громкоговорителей упали.
В феврале представитель городского акимата отказался назвать стоимость покупки и установки громкоговорителей.
Позже СМИ выяснили, что на установку динамиков потратили 40 миллионов тенге.
Амирхан Кулбаев заявил, что эта сумма покрыла и покупку, и установку громкоговорителей.
Амирхан Кулбаев сообщил, что компания-подрядчик, ответственная за монтаж громкоговорителей, в курсе ситуации, и сегодня, 17 марта, займется усилением креплений.
- Из-за сильного ветра крепления громкоговорителей ослабли, подрядчики уже демонтировали пять штук. Сегодня их начнут монтировать с усиленными крепежами. Компания-подрядчик, товарищество с ограниченной ответственностью «Kaspi LED Media Group», будет обслуживать громкоговорители еще в течение года, это входит в изначально заявленную сумму контракта, - сообщил директор КДК имени Абая.
Напомним, в ноябре прошлого года в Актау установили 650 громкоговорителей.
Вскоре несколько громкоговорителей упали.
В феврале представитель городского акимата отказался назвать стоимость покупки и установки громкоговорителей.
Позже СМИ выяснили, что на установку динамиков потратили 40 миллионов тенге.
Амирхан Кулбаев заявил, что эта сумма покрыла и покупку, и установку громкоговорителей.