Тендер - дело тонкое! Громкоговорители в Актау закупили по лоту «установка и монтаж»

Фото из архива Lada.kz
Директор КДК имени Абая Амирхан Кулбаев заявил, что в 40 миллионов тенге, которые в тендерной документации указаны как средства на установку громкоговорителей, входит их закупка.
- Общая сумма договора составляет 40 миллионов 395 тысяч 500 тенге. Из них на товары отведено 25 миллионов 380 тысяч тенге, а на монтажные работы – 15 миллионов 15 тысяч 500 тенге, - сообщил Амирхан Кулбаев.
По его словам, на выделенные деньги приобрели следующее:
- интеллектуальный радиопередатчик RDS FM (универсальный аппарат), FM-передатчик – семь штук по 510 тысяч тенге, в итоге три миллиона 570 тысяч тенге;
- RDS (Radio Digital System) – 325 штук по 37 тысяч тенге, в итоге – 12 миллионов 25 тысяч тенге;
- громкоговорители с открытым рупорным твитером, алюминиевым корпусом светлым. Модель: YH50. Мощность: 50 ватт. Сопротивление: 16 Ом. Приобрели 650 штук по 15 тысяч тенге, в сумме – 9 миллионов 750 тысяч тенге;
- радиомикрофоны, семь штук по 5 тысяч тенге, всего – 35 тысяч тенге.
Амирхан Кулбаев сообщил, что закупку и монтаж громкоговорителей провели в целях организации и проведения широкомасштабных агитационно-пропагандистских мероприятий и информационного сопровождения значимых мероприятий города Актау.
- Их приобрели через портал государственных закупок способом «Из одного источника путём прямого заключения», согласно пункту о приобретении товаров и услуг для осуществления сценических представлений и публичного исполнения произведений искусства театрально-зрелищной организацией, филармонией, музеем, культурно-досуговой организацией, кинематографической организацией, организацией образования в области культуры и искусства, телерадиовещательной организацией, - добавил директор КДК имени Абая.
Напомним, громкоговорители установили в Актау в ноябре прошлого года.
В том же месяце появилась информация о том, что несколько из этих громкоговорителей упали.
В феврале в акимате Актау отказались назвать затраченную на покупку громкоговорителей сумму.
Позже стало известно, что на их установку потратили 40 миллионов тенге.
- Общая сумма договора составляет 40 миллионов 395 тысяч 500 тенге. Из них на товары отведено 25 миллионов 380 тысяч тенге, а на монтажные работы – 15 миллионов 15 тысяч 500 тенге, - сообщил Амирхан Кулбаев.
По его словам, на выделенные деньги приобрели следующее:
- интеллектуальный радиопередатчик RDS FM (универсальный аппарат), FM-передатчик – семь штук по 510 тысяч тенге, в итоге три миллиона 570 тысяч тенге;
- RDS (Radio Digital System) – 325 штук по 37 тысяч тенге, в итоге – 12 миллионов 25 тысяч тенге;
- громкоговорители с открытым рупорным твитером, алюминиевым корпусом светлым. Модель: YH50. Мощность: 50 ватт. Сопротивление: 16 Ом. Приобрели 650 штук по 15 тысяч тенге, в сумме – 9 миллионов 750 тысяч тенге;
- радиомикрофоны, семь штук по 5 тысяч тенге, всего – 35 тысяч тенге.
Амирхан Кулбаев сообщил, что закупку и монтаж громкоговорителей провели в целях организации и проведения широкомасштабных агитационно-пропагандистских мероприятий и информационного сопровождения значимых мероприятий города Актау.
- Их приобрели через портал государственных закупок способом «Из одного источника путём прямого заключения», согласно пункту о приобретении товаров и услуг для осуществления сценических представлений и публичного исполнения произведений искусства театрально-зрелищной организацией, филармонией, музеем, культурно-досуговой организацией, кинематографической организацией, организацией образования в области культуры и искусства, телерадиовещательной организацией, - добавил директор КДК имени Абая.
Напомним, громкоговорители установили в Актау в ноябре прошлого года.
В том же месяце появилась информация о том, что несколько из этих громкоговорителей упали.
В феврале в акимате Актау отказались назвать затраченную на покупку громкоговорителей сумму.
Позже стало известно, что на их установку потратили 40 миллионов тенге.