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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:01

Просмотров: 1027

Тендер - дело тонкое! Громкоговорители в Актау закупили по лоту «установка и монтаж»

Цена покупки громкоговорителей входила в 40 миллионов тенге, которые в тендерном лоте указаны как стоимость только установки устройств. Об этом сообщил Амирхан Кулбаев, директор культурно-досугового комплекса (КДК) имени Абая.

Фото из архива Lada.kz
Директор КДК имени Абая Амирхан Кулбаев заявил, что в 40 миллионов тенге, которые в тендерной документации указаны как средства на установку громкоговорителей, входит их закупка.

- Общая сумма договора составляет 40 миллионов 395 тысяч 500 тенге. Из них на товары отведено 25 миллионов 380 тысяч тенге, а на монтажные работы – 15 миллионов 15 тысяч 500 тенге, - сообщил Амирхан Кулбаев.

По его словам, на выделенные деньги приобрели следующее:

- интеллектуальный радиопередатчик RDS FM (универсальный аппарат), FM-передатчик – семь штук по 510 тысяч тенге, в итоге три миллиона 570 тысяч тенге;
- RDS (Radio Digital System) – 325 штук по 37 тысяч тенге, в итоге – 12 миллионов 25 тысяч тенге;
- громкоговорители с открытым рупорным твитером, алюминиевым корпусом светлым. Модель: YH50. Мощность: 50 ватт. Сопротивление: 16 Ом. Приобрели 650 штук по 15 тысяч тенге, в сумме – 9 миллионов 750 тысяч тенге;
- радиомикрофоны, семь штук по 5 тысяч тенге, всего – 35 тысяч тенге.

Амирхан Кулбаев сообщил, что закупку и монтаж громкоговорителей провели в целях организации и проведения широкомасштабных агитационно-пропагандистских мероприятий и информационного сопровождения значимых мероприятий города Актау.

- Их приобрели через портал государственных закупок способом «Из одного источника путём прямого заключения», согласно пункту о приобретении товаров и услуг для осуществления сценических представлений и публичного исполнения произведений искусства театрально-зрелищной организацией, филармонией, музеем, культурно-досуговой организацией, кинематографической организацией, организацией образования в области культуры и искусства, телерадиовещательной организацией, - добавил директор КДК имени Абая.

Напомним, громкоговорители установили в Актау в ноябре прошлого года.

В том же месяце появилась информация о том, что несколько из этих громкоговорителей упали.

В феврале в акимате Актау отказались назвать затраченную на покупку громкоговорителей сумму.

Позже стало известно, что на их установку потратили 40 миллионов тенге.



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Комментарии ( 3 )

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  • Феникс
  • Сухов.
 Жанар (Посетители) Сегодня, 22:20
Цитата: Феникс

Так долго ходили вокруг да около что сейчас возникает вопрос.

Для чего вся эта самодеятельность по установке этих рупоров по городу, вряд ли это так нужно простым горожанам?!.
Или уже "иссякла" вся фантазия на липовые "тендеры" по распилу бюджетных денег?.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Феникс (Посетители) Сегодня, 22:11
Так долго ходили вокруг да около что сейчас возникает вопрос, на сколько сказанное директором КДК имени Абая является достоверной информацией.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • TU-154
  • Сергей Владимиров
  • 302847066
  • Жанар
 Bandit (Посетители) Сегодня, 20:18
А почему из одного источника? Пусть покажет копии тендерной документации
 
 

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