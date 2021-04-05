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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:09

Просмотров: 26

Пасюк попался в капкан в Актау

В капкан дезинфекционистов попала серая крыса.

Кадр видео
При проведении весеннего учета численности грызунов вчера, 4 марта, дезинфекционная служба отловила большого пасюка.

Капкан был поставлен около супермаркета «Дана» в 17 микрорайоне.



Напомним, что это не первый случай в Актау.

Жительница Актау обнаружила в подъезде своего дома, по её словам, огромную крысу, и успела заснять её на видео.

Ранее крысу застали жители дома №18 в 3А микрорайоне.

По словам специалиста дезинфекционной службы «Дез-Актау», крысы в Актау могли появиться по нескольким причинам.

В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области сообщили, что в городе существует десять сертифицированных организаций, занимающихся дератизационными работами.

Горожане могут обратиться по телефону горячей линии управления для того, чтобы узнать подробнее об этих организациях. Там им выдадут номера телефонов и названия предприятий. Также их можно найти в интернете.

Телефон горячей линии управления: 8 (7292) 505 666.



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