Пасюк попался в капкан в Актау

Кадр видео
При проведении весеннего учета численности грызунов вчера, 4 марта, дезинфекционная служба отловила большого пасюка.
Капкан был поставлен около супермаркета «Дана» в 17 микрорайоне.
Напомним, что это не первый случай в Актау.
Жительница Актау обнаружила в подъезде своего дома, по её словам, огромную крысу, и успела заснять её на видео.
Ранее крысу застали жители дома №18 в 3А микрорайоне.
По словам специалиста дезинфекционной службы «Дез-Актау», крысы в Актау могли появиться по нескольким причинам.
В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области сообщили, что в городе существует десять сертифицированных организаций, занимающихся дератизационными работами.
Горожане могут обратиться по телефону горячей линии управления для того, чтобы узнать подробнее об этих организациях. Там им выдадут номера телефонов и названия предприятий. Также их можно найти в интернете.
Телефон горячей линии управления: 8 (7292) 505 666.
Капкан был поставлен около супермаркета «Дана» в 17 микрорайоне.
Напомним, что это не первый случай в Актау.
Жительница Актау обнаружила в подъезде своего дома, по её словам, огромную крысу, и успела заснять её на видео.
Ранее крысу застали жители дома №18 в 3А микрорайоне.
По словам специалиста дезинфекционной службы «Дез-Актау», крысы в Актау могли появиться по нескольким причинам.
В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области сообщили, что в городе существует десять сертифицированных организаций, занимающихся дератизационными работами.
Горожане могут обратиться по телефону горячей линии управления для того, чтобы узнать подробнее об этих организациях. Там им выдадут номера телефонов и названия предприятий. Также их можно найти в интернете.
Телефон горячей линии управления: 8 (7292) 505 666.
Оставьте свой комментарий первым.