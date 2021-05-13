Министерство обороны РК: Масштабы подрывных работ на полигоне «Оймаша» не могли сказаться на сейсмической обстановке в Актау

Фото из архива Lada.kz
В пресс-службе Министерства обороны РК подтвердили, что на полигоне «Оймаша» действительно проводятся плановые мероприятия по очистке учебных полей от фрагментов боеприпасов.
- Вместе с тем, масштабы подрывных работ не настолько большие, чтобы это было слышно в городе и сказывалось на сейсмической обстановке. Кроме того, удалённость полигона от Актау составляет около 30 километров. К примеру, даже в воинской части, расположенной на удалении около семи километров от полигона в направлении города, никаких взрывов слышно не было, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Ранее в пресс-службе воинской части №25744 сообщили о плановых работах на полигоне.
- Касательно источника информации, пресс-службы в войсковой части 25744 не имеется. В регионе есть представительство медиа-центра, которое выполняет задачи по подготовке материалов о жизнедеятельности войск и не имеет полномочий давать комментарии от имени оборонного ведомства, - отметили в пресс-службе Министерства обороны.
Напомним, жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошёл какой-то взрыв.
- Вместе с тем, масштабы подрывных работ не настолько большие, чтобы это было слышно в городе и сказывалось на сейсмической обстановке. Кроме того, удалённость полигона от Актау составляет около 30 километров. К примеру, даже в воинской части, расположенной на удалении около семи километров от полигона в направлении города, никаких взрывов слышно не было, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Ранее в пресс-службе воинской части №25744 сообщили о плановых работах на полигоне.
- Касательно источника информации, пресс-службы в войсковой части 25744 не имеется. В регионе есть представительство медиа-центра, которое выполняет задачи по подготовке материалов о жизнедеятельности войск и не имеет полномочий давать комментарии от имени оборонного ведомства, - отметили в пресс-службе Министерства обороны.
Напомним, жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошёл какой-то взрыв.