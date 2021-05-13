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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 23:49

Просмотров: 729

Министерство обороны РК: Масштабы подрывных работ на полигоне «Оймаша» не могли сказаться на сейсмической обстановке в Актау

Удалённость полигона «Оймаша» от Актау составляет около 30 километров. На полигоне проводятся плановые мероприятия по очистке учебных полей от фрагментов боеприпасов. Масштабы подрывных работ не настолько большие, чтобы это было слышно в городе, и могло сказаться на сейсмической обстановке. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны РК.

Фото из архива Lada.kz
В пресс-службе Министерства обороны РК подтвердили, что на полигоне «Оймаша» действительно проводятся плановые мероприятия по очистке учебных полей от фрагментов боеприпасов.

- Вместе с тем, масштабы подрывных работ не настолько большие, чтобы это было слышно в городе и сказывалось на сейсмической обстановке. Кроме того, удалённость полигона от Актау составляет около 30 километров. К примеру, даже в воинской части, расположенной на удалении около семи километров от полигона в направлении города, никаких взрывов слышно не было, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Ранее в пресс-службе воинской части №25744 сообщили о плановых работах на полигоне.

- Касательно источника информации, пресс-службы в войсковой части 25744 не имеется. В регионе есть представительство медиа-центра, которое выполняет задачи по подготовке материалов о жизнедеятельности войск и не имеет полномочий давать комментарии от имени оборонного ведомства, - отметили в пресс-службе Министерства обороны.

Напомним, жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошёл какой-то взрыв.



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Комментарии ( 1 )

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618965450 (Посетители) Сегодня, 01:02
нам как обычно скрывают инфо, либо врут
 
 

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