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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:44

Просмотров: 172

Четверо учеников из сельских школ Мангистау продолжат образование в IQanat High School of Burabay

В мае 2021 года прошёл республиканский заключительный этап олимпиады IQanat для сельских школ республики. Из Мангистауской области 40 учеников 8-9 классов приняли участие в финальном этапе олимпиады и проверили свои знания. Мангистауская область признана «Лучшей командой» олимпиады IQanat. О результатах олимпиады рассказал областной координатор образовательного фонда «IQanat» Серик Утебаев.

Фото предоставлено участниками олипиады
В республиканской олимпиаде Iqanat приняли участие ученики 8 и 9 классов из всех сельских школ страны. Олимпиада проходила в три этапа. До финального этапа со всей страны дошли 700 учеников. На начальном этапе олимпиаде принимали участие 3051 (8 и 9 классы) школьник из Мангистауской области. До финального этапа среди 8-9 классов дошли 40 человек. Школьники проверяли свои знания по семи предметам. Мангистауская область признана «Лучшей командой» олимпиады IQanat.

Четверо учеников из сельских школ Мангистау продолжат образование в IQanat High School of Burabay


Из Мангистауской области были определены победители олимпиады, которые будут бесплатно обучаться в школе IQanat High School of Burabay. Ими стали: ученик школы-лицея села Акшукур Тупкараганского района Ораккали Ермуканов, Айгерим Избасар, ученица общеобразовательной школы №11 Мунайлинского района, Жасмин Айладир, ученица лицея села Кызылтобе Мунайлинского района и Серик Тегисбаев, ученик школы села Боранкул Бейнеуского района.

Четверо учеников из сельских школ Мангистау продолжат образование в IQanat High School of Burabay


Также Серик Утебаев рассказал про победителей республиканского слёта по общеобразовательным предметам. Второе место по предмету «Русский язык» заняла Саяжан Ораз из школы-гимназии имени М.Горького Тупкараганского района. Ученица 9 класса лицея села Шетпе Мангистауского района Гульжайна Сахиева заняла третье место. В номинации «Лучшая команда» Мангистауская область заняла третье место среди 14 областей.

Четверо учеников из сельских школ Мангистау продолжат образование в IQanat High School of Burabay


- Итоги третьего тура республиканского слёта среди восьмиклассников ещё не подведены, но мы надеемся на победу. Основная задача образования в школе IQanat High School of Burabay – поддержка сельских учащихся средних школ, выявление и развитие способностей и талантов учеников на каждом этапе школьного образования. В настоящее время в этой школе учатся семь учеников нашего региона, все они победители олимпиад прошлых лет, - рассказал Серик Утебаев.

Для справки:
IQanat High School of Burabay — это школа-пансионат для 200 талантливых учащихся 10-11 классов из сельской местности, финалистов республиканского этапа олимпиады IQanat. Школа спроектирована по финским технологиям: в ней приятно учиться и комфортно жить. Здесь опытные педагоги обучают будущую интеллектуальную элиту страны по международным стандартам. Школа расположена на берегу озера Бурабай.



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 15:55
IQanat High School of Burabay
что это за преклонение перед инностранным? Почему стесняетесь своего, родного, казахского?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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