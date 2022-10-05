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Опубликовано: Сегодня, 18:44

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В Мангистау прошел областной этап республиканского конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретательству»

В Актау прошел областной этап республиканского конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретательству», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель конкурса - привлечение обучающихся к изобретательской, исследовательской работе в различных областях науки и техники, поддержка талантливых детей, формирование конкурентных преимуществ в творческой компетентности личности.

По решению жюри призы были вручены по таким номинациям, включающим техническую сборку: в области разработки существующих моделей автотранспорта, в сфере производства, в области сельскохозяйственной техники и оборудования, военной техники, водного транспорта, строительства.

Первое место в номинации «Техническая сборка в области разработки существующих моделей автотранспорта» занял Акгали Нуржау, ученик 7 класса общеобразовательной школы №3 Мунайлинского района. Вторую премию поделили победители в номинации «Техническая сборка в области производства» Акил Ермаганбет, ученик 5 класса Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района, и ученик 7 класса Мунайлинской школы №12 Суюнбай Мирас.

В номинации «Техническое конструирование в области сельскохозяйственной техники и оборудования» 1 место заняла Аружан Беккали, учащаяся 10 класса актауской общеобразовательной школы №29 имени Ф. Онгарсыновой. В номинации «Техническое конструирование в области военной техники» победил Жасулан Шанытбай, учащийся 10 класса этой же школы.

В номинации «Техническое конструирование в области водного транспорта» победителем признан ученик 8 класса Шахтинской общеобразовательной школы Тупкараганского района Тимур Аманбердыулы, в номинации «Модели в области строительства» лидировал ученик 11 класса общеобразовательной школы №1 Мунайлинского района Рамазан Жуманов.

В номинации «Модели в области тепло-, электро-альтернативной энергетики» победу одержала ученица 10 класса общеобразовательной школы №15 Мунайлинского района Айдана Сайлаубай.


В номинации «Модели в области авиации» 2 место поделили Кенже Жарас, учащийся 6 класса школы-лицея №1 имени Г. Айдарова Тупкараганского района, и Баглашов Кабылет, учащийся 7 класса общеобразовательной школы №12 Мунайлинского района.

В номинации «Модели в области космонавтики и аэрокосмической техники» 1 место занял Алмас Амангалиев, учащийся 8 класса школы-лицея №1 имени Г. Айдарова Тупкараганского района.
Чемпионом в номинации компьютерной графики и 3D моделирования признан Еламан Адиль, учащийся 9 класса общеобразовательной школы №6 Мунайлинского района.



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