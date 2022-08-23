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Опубликовано: Сегодня, 12:13

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В школу «IQanat» поступили 50 учеников из Жанаозена

В этом году первый звонок для 50 десятиклассников из Жанаозена прозвенит в школе-пансионате «IQanat High School of Burabay». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области
Ученики не теряли время на летних каникулах и прошли тестирование в одну из лучших инновационных школ Казахстана. Тестирование проходило по математическому, критическому и пространственному мышлению в 3 этапа и охватило 858 учеников из города Жанаозен.

Возможность обучиться в одной из лучших школ страны у учеников Жанаозена появилась благодаря инициативе АО «Озенмунайгаз» и поддержке АО НК «КазМунайГаз» и «Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Данный проект, направленный на развитие учеников Жанаозена, также поддержан Правительством страны.

Оператором проекта выступил Общественный фонд «Образовательный фонд IQanat».

Фонд «IQanat» окажет содействие детям в профессиональном самоопределении и трудоустройстве, подготовке учащихся к выбору профессии с учетом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда.

Участники проекта не только усовершенствуют свои знания, но и освоят необходимые для перспективного развития навыки - критическое мышление, эмоциональный интеллект, лидерские качества, самомотивацию.

В результате обучения по современным методикам и новаторским подходам школы «IQanat» у ребят повысятся академические показатели, будут сформированы актуальные технические и творческие IT-навыки.

Проект казахстанских предпринимателей «IQanat» на протяжении 5 лет реализует социально-образовательные программы, направленные на поддержку сельских школьников и учителей во всех регионах Казахстана. В школе «IQanat High School of Burabay» 80% учеников - выходцы из сел, которые прошли 3 этапа отбора на уровне района, области, республики, и получили возможность обучаться в школе бесплатно.

86,44% выпускников школы «IQanat High School of Burabay» 2022 года получили грантовое финансирование от МОН РК, Назарбаев Университет и стипендии зарубежных вузов в США, Канаде, Турции, Литве и других странах Европы и Азии.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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