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Опубликовано: Сегодня, 16:41

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Стажировку прошли около 60 учителей Куйкенской школы Бейнеуского района

Преподаватели Назарбаев Интеллектуальной школы Актау обменялись опытом с учителями Куйкенской общеобразовательной школы Бейнеуского района области в рамках проекта «Развитие потенциала школ в сельской местности», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Стажировка для учителей Куйкенской общеобразовательной школы Бейнеуского района Мангистауской области прошла в НИШ химико-биологического направления Актау на основании совместного плана, разработанного автономной организацией образования Назарбаев Интеллектуальные школы и общественным Фондом устойчивого развития образования в целях реализации проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности».

Цель стажировки - обмен передовым опытом с учителями общеобразовательных школ, обогащение их методического фонда инновационными методами, преодоление разрыва между образованием в городе и сельской местности, повышение учебных достижений учащихся, повышение качества образования опорных школ.

- Будущее страны тесно связано со школой. А качество знаний, полученных учеником в школе, является отражением квалификации педагогов. Сегодня в целях повышения квалификации мы приняли участие в проекте «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности». Участвуя в семинаре, мы освоили новые подходы к программе обучения учащихся, познакомились с особенностями преподавания современного учителя. Преподаватели интеллектуальной школы поделились своим опытом и договорились вместе готовить новые проекты, - сказал Избасар Изимов, учитель истории.

В ходе проекта было организовано 35 открытых уроков и 17 семинаров, тренингов для учителей Куйкенской школы.

Во время открытых занятий учителя наблюдали за применением активных методов обучения, дифференцированного обучения и оценивания по критериям, обменивались мнениями и выполняли различные интересные задания на семинарах и тренингах.

- Семинар, проводимый с целью обмена опытом, организован очень хорошо. Уроки проводились разными способами, семинары-тренинги. Я, как классный руководитель, планирую провести для своих учеников тренинг «Книга ценностей», - говорит учитель Куйкенской школы Жанархан Букенбаева.

- В целях реализации проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» планируется проведение стажировки в четырех таких школах, - сказала Лаура Байтокаева, заместитель директора по научно-методической работе Назарбаев Интеллектуальной школы Актау.

В стажировке приняли участие 60 учителей Куйкенской общеобразовательной школы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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