«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Апреля
+21...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.53 KZT
  • €1 = 484.51 KZT
  • 1 RUB = 6.13 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:56

Просмотров: 301

На олимпиаде отличились 44 школьника из Мангистау

Наши школьники завоевали 44 призовых места на республиканской предметной олимпиаде, сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Олимпиада по 16 предметам общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений проходила с 18 по 23 апреля на базе региональных центров тестирования «U-study». Нашу область представил 91 ученик, 44 из них стали призёрами.

Мангистаусцы показали хорошие результаты по истории Казахстана, английскому языку, химии, а также по казахскому языку и литературе. Победителей по сравнению с прошлым годом вдвое больше.

На основе результатов республиканской олимпиады 2021-2022 учебного года был определён рейтинг школ. Показатель рассчитывался с учётом коэффициента качества и количества медалей, выданных каждой школе.

По результатам рейтинга среди 100 лучших школ области оказались лицей-интернат «Білім-инновация», гимназия №13 Актау, ІТ-лицей, общеобразовательная школа №3 Мунайлинского района. В списке также общеобразовательная школа №5 имени Шогы Муналулы, Акшукурская школа-лицей и специализированная школа-интернат с углубленным изучением различных предметов.

На олимпиаде отличились 44 школьника из Мангистау


Учащиеся лицея-интерната «Білім-инновация» области уже несколько лет подряд становятся победителями не только республиканских олимпиад, но и Международной Жаутыковской олимпиады.

Немало достижений и у учащихся сельских школ. Так, хорошие результаты показали учащиеся школ №3 и №5 Мунайлинского района, лицея села Кызылтобе, Акшукурской школы-лицея и Шетпинской гимназии.

- Большую роль в достижении учащимися таких успехов играют учебные смены на базе отдыха «Балдаурен», организованные областным центром дополнительного образования «Дарын». В течение смены учащихся готовили квалифицированные педагоги области, руководители победителей олимпиад, победители международных и республиканских олимпиад и самые квалифицированные специалисты известного в республике учебного центра «Edlight Academy», - отметили в управлении образования региона.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика