На олимпиаде отличились 44 школьника из Мангистау

- Большую роль в достижении учащимися таких успехов играют учебные смены на базе отдыха «Балдаурен», организованные областным центром дополнительного образования «Дарын». В течение смены учащихся готовили квалифицированные педагоги области, руководители победителей олимпиад, победители международных и республиканских олимпиад и самые квалифицированные специалисты известного в республике учебного центра «Edlight Academy», - отметили в управлении образования региона.

Олимпиада по 16 предметам общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений проходила с 18 по 23 апреля на базе региональных центров тестирования «U-study». Нашу область представил 91 ученик, 44 из них стали призёрами.Мангистаусцы показали хорошие результаты по истории Казахстана, английскому языку, химии, а также по казахскому языку и литературе. Победителей по сравнению с прошлым годом вдвое больше.На основе результатов республиканской олимпиады 2021-2022 учебного года был определён рейтинг школ. Показатель рассчитывался с учётом коэффициента качества и количества медалей, выданных каждой школе.По результатам рейтинга среди 100 лучших школ области оказались лицей-интернат «Білім-инновация», гимназия №13 Актау, ІТ-лицей, общеобразовательная школа №3 Мунайлинского района. В списке также общеобразовательная школа №5 имени Шогы Муналулы, Акшукурская школа-лицей и специализированная школа-интернат с углубленным изучением различных предметов.Учащиеся лицея-интерната «Білім-инновация» области уже несколько лет подряд становятся победителями не только республиканских олимпиад, но и Международной Жаутыковской олимпиады.Немало достижений и у учащихся сельских школ. Так, хорошие результаты показали учащиеся школ №3 и №5 Мунайлинского района, лицея села Кызылтобе, Акшукурской школы-лицея и Шетпинской гимназии.