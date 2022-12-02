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Опубликовано: Сегодня, 06:22

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Проекты развития школ представили в Актау

В Мангистауской области 23 городские и сельские школы в течение полугода разрабатывали свои стратегии развития на 2022-2035 годы, и в итоге проекты трех групп школ стали лучшими, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Сообщается, что завершился менторский проект «Формирование стратегии развития партнерских групп: сельских и городских школ. Он был реализован при поддержке акима Мангистауской области Нурлана Ногаева в целях развития системы образования, сближения качества образования сельских и городских школ.

- В рамках программы в общеобразовательных школах области проведены выездные методы исследования, на основе которых разработаны проекты для обучения руководящих команд школ. До 2025 года под руководством наставников подготовлена стратегия развития 23 партнерских школ городов и сел. В результате 3 группы школ показали высокие результаты и были награждены сертификатами, - рассказали в управлении образования.

По данным ведомства, среди победителей школа №14 Актау и школа №6 имени М. Атымова села Шетпе Мангистауского района, школа №1 Актау и школа-лицей №7 села Шетпе Мангистауского района, а также школа №20 Актау и школа села Каратобе Мангистауского района.

В номинации «Лучший проект» выиграла школа-лицей №7 Мангистауского района. Ей были вручены книги и сертификаты.

Отмечено, что стратегии развития, не соответствующие требованиям проекта, будут заново пересмотрены и разработаны.

Добавим, что мероприятие прошло с участием заместителя акима области Улугбека Тналиева, руководителя управления образования Динары Жумашевой, декана Высшей школы образования университета имени Ш. Есенова Ерлана Асхатулы, а также руководителей районных, городских отделов образования и учителей.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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