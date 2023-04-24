Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Апреля
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.34 KZT
  • €1 = 501.93 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 54

В Актау завершилась олимпиада по общеобразовательным предметам

Четверо школьников завоевали золотые медали по итогам заключительного этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Состязания школьников проходили с 17 по 21 апреля в образовательных учреждениях города. Знание предметов общественно-гуманитарного направления показали 30 ребят из всех регионов области. Призовые места заняли 16 из них, а это 53% участников олимпиады.

Так, золотые медали завоевали четверо школьников, столько же ребят стали обладателями медалей серебряного отлива, а «бронза» оказалась в руках восьми школьников.

Победители были из разных уголков региона. К примеру, І место по казахскому языку и литературе занял учащийся Акшукурской школы-лицея Турарбек Мерей. По истории Казахстана «золота» добилась представительница Мунайлы - Айдана Темирханова. Сабина Аманша из Актауского специализированного ИТ-лицея стала лучшей в состязаниях по немецкому языку. Ну а четвертое «золото» в руках Амины Жумажан из областной специализированной школы-интерната для одаренных детей с углубленным изучением различных предметов.

В управлении образования отметили, что в этом году по итогам двух направлений республиканской предметной олимпиады (общественно-гуманитарной и естественно-математической) приняли участие 69 учащихся, победителями стали 35 из них, то есть 51%.

В ведомстве добавили, что задачами олимпиады являются развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности, создание условий для выявления одаренных детей. Мероприятие также проводится с целью отбора и подготовки обучающихся к участию в международных олимпиадах, повышение престижа образования в Казахстане.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика