В Актау завершилась олимпиада по общеобразовательным предметам

Состязания школьников проходили с 17 по 21 апреля в образовательных учреждениях города. Знание предметов общественно-гуманитарного направления показали 30 ребят из всех регионов области. Призовые места заняли 16 из них, а это 53% участников олимпиады.



Так, золотые медали завоевали четверо школьников, столько же ребят стали обладателями медалей серебряного отлива, а «бронза» оказалась в руках восьми школьников.



Победители были из разных уголков региона. К примеру, І место по казахскому языку и литературе занял учащийся Акшукурской школы-лицея Турарбек Мерей. По истории Казахстана «золота» добилась представительница Мунайлы - Айдана Темирханова. Сабина Аманша из Актауского специализированного ИТ-лицея стала лучшей в состязаниях по немецкому языку. Ну а четвертое «золото» в руках Амины Жумажан из областной специализированной школы-интерната для одаренных детей с углубленным изучением различных предметов.



В управлении образования отметили, что в этом году по итогам двух направлений республиканской предметной олимпиады (общественно-гуманитарной и естественно-математической) приняли участие 69 учащихся, победителями стали 35 из них, то есть 51%.



В ведомстве добавили, что задачами олимпиады являются развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности, создание условий для выявления одаренных детей. Мероприятие также проводится с целью отбора и подготовки обучающихся к участию в международных олимпиадах, повышение престижа образования в Казахстане.