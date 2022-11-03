В Актау наградили педагогов - призеров областного этапа республиканской олимпиады

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В ведомстве пояснили, что цель конкурса состояла в совершенствовании у педагогов компетенций, необходимых для обеспечения высокого качества образования. Мероприятие также нацелено на обеспечение профессии учителя престижа и статуса.



В конкурсе участвовали 39 учителей математики, физики, химии, биологии и географии. Им предстояло выполнить 5 олимпиадных заданий и провести видеоурок. Баллы также выставлялись за портфолио педагога как средства оценки результатов его деятельности.



Решением жюри лучшими признаны: учитель математики школы-гимназии села Акшукур Тупкараганского района Нурболат Нуржигит, учитель химии лицея №11 города Актау Райхан Шарауова, преподаватель лицея Кызылтобе Мунайлинского района Калжан Давишева и учитель географии школы имени Абая Бейнеуского района Орал Таджибаева.



ІІ место досталось учителю математики школы 19 Жанаозена Джалгасбаю Орыунбасарову, его коллеге из 17 школы Актау Алибеку Уракову, учителю физики школы №30 Актау Алибеку Бакаеву. В этом списке также учитель биологии областной специализированной школы-интерната для одаренных детей Арухан Осербаева и учитель географии школы-гимназии села С. Шапагатов Тупкараганского района Шолпан Ерсайынова.



Хорошо себя зарекомендовали и заняли ІІІ место учитель математики из села Жармыш Мангистауского района Баршагуль Муликбаева, ее коллега из Мунайлинского района Ермек Конурбаев, учитель физики школы №11 Жанаозена Бактылы Суюнова.

Призерами также стали учитель физики школы №7 Мунайлы Ерлан Нурхожаев, учитель химии школы №9 этого же района Азиза Елжанова, учитель химии школы №9 Актау Умит Жайлыбаева.

Удостоены этого места еще учитель биологии областной специализированной школы-интерната для одаренных детей Бахтыгуль Мырзабекова и учитель географии из Мангистауского района Куралай Даулыханова.



Номинацию «Лучший урок» получили учитель математики школы-интерната для одаренных детей с углубленным изучением различных предметов Айганым Жолбаева, учитель физики из Бейнеуского района Бибигуль Достлеуова, учитель химии из Каракиянского района Жанна Капуова. В этом же почетном списке учитель биологии из Каракиянского района Самал Жаксигулова и учитель географии школы №21 г. Актау Айнур Темирханова.



Конкурс прошел в соответствии с планом мероприятий учебно-методического центра образования.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.