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Опубликовано: Сегодня, 15:49

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В Мангистау стартовала регистрация на олимпиаду «Мың бала»

В Мангистауской области начинается приём заявок для участия в Национальной олимпиаде среди учеников сельских школ «Мың бала». Победители олимпиады получат возможность обучаться в специализированных школах для одарённых детей. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила директор Центра дополнительного образования «Дарын» Несибели Куатова.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В олимпиаде принимают участие ученики 6-х классов, обучающиеся последние два учебных года в сельских школах Казахстана, уточнила специалист.

Олимпиада «Мың бала» состоит из двух этапов, первый из которых включает в себя оценку логического и пространственного мышления. Он проводится в онлайн формате с 3 по 7 апреля.

Пять тысяч учащихся, набравших наивысший итоговый балл в разрезе регионов, переходят на второй этап олимпиады.

На втором этапе школьники проходят компьютерное тестирование на оценку академических знаний по казахскому, английскому и русскому языкам, математической грамотности и естествознанию.

По словам спикера, тысяча учащихся, прошедших олимпиаду, получат возможность обучаться в Республиканской физико-математической школе для одаренных детей, лицее «Білім-инновация», специализированной школе «Дарын». А пять тысяч финалистов будут обучаться бесплатно в онлайн-школе «Birge oqý».

- У нас есть и другие новости для участников олимпиады этого года. Так, педагогам, учащиеся которых стали победителями олимпиады, будут вручены сертификаты. Кроме того, для учащихся на сайте https://ro.elumiti.kz / запущен тренажер, позволяющий подготовиться к тестовым заданиям прошлого года, - проинформировала Несибели Куатова.

С ее слов, в этой олимпиаде за три года приняли участие более 580 тысяч школьников, три тысячи из которых стали победителями. Из этого числа 960 учащихся приняты в школы для одаренных детей.

- Еще около пять тысяч детей получают дополнительное образование онлайн. Поэтому приглашаем к участию в олимпиаде ребят с незаурядными умственными способностями, стремящихся к саморазвитию, - заключила Несибели Куатова.

Заявки принимаются с 1 по 30 марта на сайте 1000bala.elumiti.kz.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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