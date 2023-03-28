Школьники Мангистау завоевали 19 призовых мест на республиканской олимпиаде

Республиканская олимпиада была организована в классическом формате по математике, химии, физике, информатике, биологии и географии.



В 2022 году мангистаусцы заняли 3-е общекомандное место, а в этом году улучшили результат, поднявшись на вторую ступень пьедестала почёта.



Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, практически половина из участников возвратилась домой с наградами. Так, победителями олимпиады по предмету «химия» стали двое учеников лицея-интерната «Білім-инновация» Жаксылык Шакир (11 класс) и Беркут Байтак (9 класс), а также Айжарык Акберен – учащийся 11 класса общеобразовательной школы №29 г. Актау, который отличился в географии.



Девять ребят заняли второе место. Это учащиеся 9-11 классов лицея-интерната «Білім-инновация»: Есболганов Нурлыбек, Кольбай АльФараби, Молдагул Адильжан, Мугалим Алиби, Габдулла Райымбек. Серебряными призерами также стали Калдыбай Мендигали, Изторе Уали, Дузелбай Ернар и Абу Абылай. Они проявили себя в таких предметах, как информатика,

химия, физика и математика.



Шестеро воспитанников этого же учебного учреждения, отличившись в биологии, географии, информатике и математике, стали бронзовыми призёрами. Это Турмагамбет Нурсултан, Манарбек Нургиса, Максым Альмансур, Хайрбай Колдас, Торебай Бекарыс и Кушбасов Жанибек. Третье место также занял Бахтигулов Нурбол – ученик 10 класса областной специализированной школы-интерната для одаренных детей с углубленным изучением различных предметов. Он показал отличные знания по химии.



Добавим, что по итогам олимпиады команда Мангистауской области получила звание «Ең үздік олимпиадалық команда-2023», а руководителю областного центра дополнительного образования «Дарын» Несибели Куатовой присвоено звание «Олимпиада қозғалысына адалдығы үшін -2023».



Помимо этого, четверо учеников получили образовательные гранты ведущих университетов страны. Так, Молдагул Адильжан и Хайрбай Колдас смогут обучаться в Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, Мугалим Алиби получил гран в Семипалатинский государственный университет им.Шакарима, а Дузелбай Ернар - в Satbayev University.