Андрей Астафьев: Поселения на месте Актау были 6000 лет назад

Известный археолог Андрей Астафьев на своём YouTube-канале опубликовал видео под названием «Городу Актау 6000 лет».- Актау - самый древний город Казахстана. Здесь найдено шесть долговременных поселений первых скотоводов Мангистау эпохи энеолита. Редкие для Казахстана захоронения человека и изображения змей, - отметил Андрей Астафьев.