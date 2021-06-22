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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:14

Просмотров: 1227

Андрей Астафьев: Поселения на месте Актау были 6000 лет назад

Археолог Андрей Астафьев на своём YouTube-канале рассказал о самом древнем городе Казахстана.

Кадр видео
Известный археолог Андрей Астафьев на своём YouTube-канале опубликовал видео под названием «Городу Актау 6000 лет».

- Актау - самый древний город Казахстана. Здесь найдено шесть долговременных поселений первых скотоводов Мангистау эпохи энеолита. Редкие для Казахстана захоронения человека и изображения змей, - отметил Андрей Астафьев.




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Комментарии ( 3 )

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rastolkuy (Посетители) Вчера, 23:41
На 6000 лет не тянет.

i
 
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Актау362 (Посетители) Вчера, 22:02
Да,я еще помню в парке были какие-то старые могилы.
 
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 Космос (Посетители) Вчера, 21:49
На моей памяти в городе было, как минимум, два значительных захоронения, которые оберегались в советское время, а в годы независимости на их месте построили дома и бизнесцентр. Это было кладбище в 4а микрорайоне, там сейчас бизнес центр Тениз и было кладбище в 14 мкрне, там снйчас жк Изумрудный. Вот такое отношение...
 
 

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