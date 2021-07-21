В Мангистау доставили девять вагонов ячменя для поддержки фермеров

Фото Азамата Сарсенбаева
Ячмень из Акмолинской области доставили в Мангистау сегодня, 21 июля. Как сообщил Азамат Сарсенбаев, в регион привезли девять вагонов с кормом для скота.
- Каждый из мешков ячменя весит по 45-50 килограммов, цена одного килограмма – 92 тенге, тогда как сейчас на рынке Мангистауской области за килограмм просят 125-130 тенге. Из 204 миллионов тенге, которые выделил областной акимат, более 50 миллионов ушли на ячмень, остальное, как я понял, пойдёт на удешевление отрубей и сена, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
Он добавил, что фермеры из близлежащих сёл попытались приобрести как можно больше мешков с кормом на месте, не дожидаясь распределения по пунктам продажи.
- Сотрудники местного сельскохозяйственного производственного кооператива пресекают подобные действия – они ограничивают продажу до 10 мешков в одни руки, чтобы покрыть максимально большое количество хозяйств, - сообщил Азамат Сарсенбаев.
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- Каждый из мешков ячменя весит по 45-50 килограммов, цена одного килограмма – 92 тенге, тогда как сейчас на рынке Мангистауской области за килограмм просят 125-130 тенге. Из 204 миллионов тенге, которые выделил областной акимат, более 50 миллионов ушли на ячмень, остальное, как я понял, пойдёт на удешевление отрубей и сена, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
Он добавил, что фермеры из близлежащих сёл попытались приобрести как можно больше мешков с кормом на месте, не дожидаясь распределения по пунктам продажи.
- Сотрудники местного сельскохозяйственного производственного кооператива пресекают подобные действия – они ограничивают продажу до 10 мешков в одни руки, чтобы покрыть максимально большое количество хозяйств, - сообщил Азамат Сарсенбаев.
Напомним, в Мангистау сфотографировали умирающих от голода лошадей.
На покупку корма из местного бюджета выделили 200 миллионов тенге.
Министр сельского хозяйства назвал массовую гибель лошадей в Мангистау недоработкой акиматов.
Волонтёры из Туркестанской области отправили 33 вагона сена в Мангистау.
Раздача бесплатного сена в Мангистау вызвала ажиотаж среди сельчан.
О распределении сена из Туркестана рассказали в управлении сельского хозяйства Мангистау.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил оказать помощь фермерам Мангистау.