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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 318

В Мангистау доставили девять вагонов ячменя для поддержки фермеров

Из Акмолинской области в Мангистау доставили девять вагонов ячменя. Местные фермеры попытались купить его на станции, не дожидаясь распределения по пунктам сбыта. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, блогер и эко-амбассадор.

Фото Азамата Сарсенбаева
Ячмень из Акмолинской области доставили в Мангистау сегодня, 21 июля. Как сообщил Азамат Сарсенбаев, в регион привезли девять вагонов с кормом для скота.

- Каждый из мешков ячменя весит по 45-50 килограммов, цена одного килограмма – 92 тенге, тогда как сейчас на рынке Мангистауской области за килограмм просят 125-130 тенге. Из 204 миллионов тенге, которые выделил областной акимат, более 50 миллионов ушли на ячмень, остальное, как я понял, пойдёт на удешевление отрубей и сена, - рассказал Азамат Сарсенбаев.

Он добавил, что фермеры из близлежащих сёл попытались приобрести как можно больше мешков с кормом на месте, не дожидаясь распределения по пунктам продажи.

- Сотрудники местного сельскохозяйственного производственного кооператива пресекают подобные действия – они ограничивают продажу до 10 мешков в одни руки, чтобы покрыть максимально большое количество хозяйств, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

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Комментарии ( 1 )

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  • Дизель
  • Ну Ну
  • Ирон
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:45
А не дешевле ли было купить нефасованный ячмень на зерновых терминалах в порту Актау прямо в вагонах-хопрах?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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