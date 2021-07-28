Застройщику грозит тюремный срок в Актау

- Касательно требований о взыскании суммы, в этой части суд также удовлетворил исковое требование частично под тем основанием, что у некоторых истцов уже на руках имеются судебные акты и исполнительная надпись, - сказала судья Дуния-Зада Кеншимова.

Гражданский иск на компанию ТОО «Тастемир ЛТД», в котором проходят 339 обманутых дольщиков, поступил в апреле этого года. Решение по данному делу вынесли вчера, 27 июля, в суде №2 Актау.Как сообщила судья Дуния-Зада Кеншимова, требование истцов о расторжении договора суд удовлетворил в полном объёме, так как между сторонами за период с 2018-2020 годы заключены предварительные договоры с ТОО «Тастемир ЛТД» и истцами. Однако по настоящее время обязательства не были исполнены.По данным полиции, застройщик арестован по статье «Мошенничество». Ему грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.Напомним, в прошлом году дольщики вышли на мирный митинг к областному акимату.В 2021 году 7 июля дольщики перекрыли дорогу у городского суда.