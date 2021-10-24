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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:14

Просмотров: 418

Новую деталь заказали для «Кобыза» с набережной Актау

Прошли восстановительные работы элемента городской скульптуры «Кобыз» на набережной 15 микрорайона. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото местной жительницы Гульмиры
Чиновники сообщили, что в конце недели были завершены восстановительные работы на архитектурном объекте «Кобыз».

Кроме этого, акимат заказал подобную деталь, которая пропала c «Кобыза».

Новую деталь заказали для «Кобыза» с набережной Актау


Также, как сообщили местные власти, в настоящее время проводится ремонт тротуарной плитки на набережной 15 микрорайона.

Новую деталь заказали для «Кобыза» с набережной Актау


Напомним, пропажу элемента городской скульптуры «Кобыз» заметили местные жители 3 октября в этом году.

Как позднее ответили чиновники, вопрос по детали «Кобыза» находится на контроле.

В начале февраля 2019 года горожане уже заявляли о пропаже элемента архитектурного объекта «Кобыз».

В акимате тогда говорили, что пропавшая деталь находится на ремонте. Композицию обещали восстановить за неделю.



Видео предоставили в городском акимате



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