Новую деталь заказали для «Кобыза» с набережной Актау

Фото местной жительницы Гульмиры
Чиновники сообщили, что в конце недели были завершены восстановительные работы на архитектурном объекте «Кобыз».
Кроме этого, акимат заказал подобную деталь, которая пропала c «Кобыза».
Также, как сообщили местные власти, в настоящее время проводится ремонт тротуарной плитки на набережной 15 микрорайона.
Напомним, пропажу элемента городской скульптуры «Кобыз» заметили местные жители 3 октября в этом году.
Как позднее ответили чиновники, вопрос по детали «Кобыза» находится на контроле.
В начале февраля 2019 года горожане уже заявляли о пропаже элемента архитектурного объекта «Кобыз».
В акимате тогда говорили, что пропавшая деталь находится на ремонте. Композицию обещали восстановить за неделю.
Видео предоставили в городском акимате
Кроме этого, акимат заказал подобную деталь, которая пропала c «Кобыза».
Также, как сообщили местные власти, в настоящее время проводится ремонт тротуарной плитки на набережной 15 микрорайона.
Напомним, пропажу элемента городской скульптуры «Кобыз» заметили местные жители 3 октября в этом году.
Как позднее ответили чиновники, вопрос по детали «Кобыза» находится на контроле.
В начале февраля 2019 года горожане уже заявляли о пропаже элемента архитектурного объекта «Кобыз».
В акимате тогда говорили, что пропавшая деталь находится на ремонте. Композицию обещали восстановить за неделю.
Видео предоставили в городском акимате
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