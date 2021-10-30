Аким Актау назвал бескультурье причиной поломки новых качелей

- Представляете, если 10 человек садятся на одни качели, конечно, они когда-нибудь поломаются. Это не земля, которая выдерживает семь миллиардов человек. Это просто-напросто качели, сделанные из металла. Я не понимаю менталитет тех людей, которые этим занимаются. Где культура? Взять, к примеру, «Современную юрту» с качелями у флагштока. Она предназначена для детей, а там качаются взрослые. Не совсем понятна мне их логика, - говорит Нурдаулет Килыбай.

Как заявил аким Актау, «Качели трио» на набережной 15 микрорайона, а также декоративная «Современная юрта» с качелями у флагштока в 12 микрорайоне могут в скором времени сломаться.Напомним, в этом месяце на набережной 15 микрорайона установили архитектурный объект «Качели трио» стоимостью 4 560 415 тенге.Новый объект благоустройства «Современная юрта» с качелями 5 578 000 тенге, который появился у флагштока в 12 микрорайоне, уже начал ломаться