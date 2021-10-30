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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:52

Просмотров: 665

Аким Актау назвал бескультурье причиной поломки новых качелей

Аким Актау Нурдаулет Килыбай раскритиковал поведение горожан, по причине которых качели приходят в негодность.

Фото Рашида Исмагилова
Как заявил аким Актау, «Качели трио» на набережной 15 микрорайона, а также декоративная «Современная юрта» с качелями у флагштока в 12 микрорайоне могут в скором времени сломаться.

Аким Актау назвал бескультурье причиной поломки новых качелей


- Представляете, если 10 человек садятся на одни качели, конечно, они когда-нибудь поломаются. Это не земля, которая выдерживает семь миллиардов человек. Это просто-напросто качели, сделанные из металла. Я не понимаю менталитет тех людей, которые этим занимаются. Где культура? Взять, к примеру, «Современную юрту» с качелями у флагштока. Она предназначена для детей, а там качаются взрослые. Не совсем понятна мне их логика, - говорит Нурдаулет Килыбай.


Аким Актау назвал бескультурье причиной поломки новых качелей


Напомним, в этом месяце на набережной 15 микрорайона установили архитектурный объект «Качели трио» стоимостью 4 560 415 тенге.

Новый объект благоустройства «Современная юрта» с качелями 5 578 000 тенге, который появился у флагштока в 12 микрорайоне, уже начал ломаться.



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Комментарии ( 4 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 01:09
Такие объекты должны сооружаться по антивандальной технологии. А где видеокамеры???
 
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Феникс (Посетители) Вчера, 23:45
Где культура?
Да в том же месте где и качество образования и воспитания!
Дури много а ума нет и плюс ко всему все теперь свободные личности, что хотят то и творят. Так что культурные пока соберутся покататься, бескультурные дикари всё оборвут и переломают! Смотришь на таких и думаешь, они что ни когда в жизни качели не видели что ли?
 
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camel (Посетители) Вчера, 23:40
повторю комментарий от 7 октября:
«Звездное небо» это, наверное, будет красиво. Только вешайте светильники повыше и везде установите камеры видеонаблюдения, и патруль полиции. «Цветочное поле» - гиблый проект, затопчут..., и видеокамеры не помогут. «Качели трио» и «Современная юрта» - срок службы не более 6 месяцев.

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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 Андpей (Посетители) Вчера, 21:59
Если честно, то в этом я с ним согласен.
 
 

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