Организатор пикета против чиновников в Мангистау заявила о буллинге

- На видео они порочат мою честь и достоинство. Волокита с пелёнками и подгузниками до сих пор не решилась. Я действую в рамках закона, и хочу, чтобы последовала справедливая реакция, - говорит Амангуль.

- Мой сын инвалид и ему по закону положены подгузники и пелёнки, но даже этого я не могу получить. Раньше через местный бюджет всё получали, сейчас через портал. Я заказала, но по дороге они потерялись. Они ведь не могли сами убежать. Мне нужно не личное внимание Нурлана Ногаева или кого-то ещё - я хочу, чтобы на местах работали законы, - обращается женщина.