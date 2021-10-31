Организатор пикета против чиновников в Мангистау заявила о буллинге

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На сегодняшний день, по словам женщины, со стороны местных исполнительных органов Жанаозена в отношении неё идёт травля в социальных сетях.
В рассылаемом видеоролике говорится, что Амангуль Джабасова является аферисткой и мошенницей. Она якобы отправилась в Актау от безделья и устроила пикет. Акимат Жанаозена же ей ежемесячно выдаёт по 700 взрослых подгузников и по 100 тысяч тенге. Также сообщается, что ранее она работала со своим сыном в полиции, где получали вместе 100 тысяч тенге.
Женщина же заявляет обратное. Никакой помощи от чиновников Жанаозена, по ее словам, она не дождалась, поэтому Амангуль была вынуждена выйти к областному акимату в Актау.
Спустя два дня после проведённого одиночного пикета 8 октября, как говорит Амангуль, ей принесли подгузники, но не в полном объёме. Про пелёнки она так и не получила ответа.
Женщина говорит, что она постоянно находится на работе. Ей приходится оставлять своего ребёнка-инвалида со вторым сыном, который перенёс несколько операций после ДТП.
Теперь женщина со своими детьми снова планирует выйти к стенам областного акимата в Актау. Другого выхода она не видит.
Напомним, ранее Амангуль провела одиночный пикет.
Чиновники провели с ней беседу, после чего она покинула здание областного акимата.
В рассылаемом видеоролике говорится, что Амангуль Джабасова является аферисткой и мошенницей. Она якобы отправилась в Актау от безделья и устроила пикет. Акимат Жанаозена же ей ежемесячно выдаёт по 700 взрослых подгузников и по 100 тысяч тенге. Также сообщается, что ранее она работала со своим сыном в полиции, где получали вместе 100 тысяч тенге.
Женщина же заявляет обратное. Никакой помощи от чиновников Жанаозена, по ее словам, она не дождалась, поэтому Амангуль была вынуждена выйти к областному акимату в Актау.
Спустя два дня после проведённого одиночного пикета 8 октября, как говорит Амангуль, ей принесли подгузники, но не в полном объёме. Про пелёнки она так и не получила ответа.
Женщина говорит, что она постоянно находится на работе. Ей приходится оставлять своего ребёнка-инвалида со вторым сыном, который перенёс несколько операций после ДТП.
- На видео они порочат мою честь и достоинство. Волокита с пелёнками и подгузниками до сих пор не решилась. Я действую в рамках закона, и хочу, чтобы последовала справедливая реакция, - говорит Амангуль.
Теперь женщина со своими детьми снова планирует выйти к стенам областного акимата в Актау. Другого выхода она не видит.
Напомним, ранее Амангуль провела одиночный пикет.
- Мой сын инвалид и ему по закону положены подгузники и пелёнки, но даже этого я не могу получить. Раньше через местный бюджет всё получали, сейчас через портал. Я заказала, но по дороге они потерялись. Они ведь не могли сами убежать. Мне нужно не личное внимание Нурлана Ногаева или кого-то ещё - я хочу, чтобы на местах работали законы, - обращается женщина.
Чиновники провели с ней беседу, после чего она покинула здание областного акимата.