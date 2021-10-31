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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 503

Организатор пикета против чиновников в Мангистау заявила о буллинге

Сетевой буллинг, как заявляет организовавшая в начале месяца одиночный пикет у областного акимата в Актау Амангуль Джабасова, устроили чиновники в Жанаозене.

Кадр видео
На сегодняшний день, по словам женщины, со стороны местных исполнительных органов Жанаозена в отношении неё идёт травля в социальных сетях.

В рассылаемом видеоролике говорится, что Амангуль Джабасова является аферисткой и мошенницей. Она якобы отправилась в Актау от безделья и устроила пикет. Акимат Жанаозена же ей ежемесячно выдаёт по 700 взрослых подгузников и по 100 тысяч тенге. Также сообщается, что ранее она работала со своим сыном в полиции, где получали вместе 100 тысяч тенге.

Женщина же заявляет обратное. Никакой помощи от чиновников Жанаозена, по ее словам, она не дождалась, поэтому Амангуль была вынуждена выйти к областному акимату в Актау.

Спустя два дня после проведённого одиночного пикета 8 октября, как говорит Амангуль, ей принесли подгузники, но не в полном объёме. Про пелёнки она так и не получила ответа.

Женщина говорит, что она постоянно находится на работе. Ей приходится оставлять своего ребёнка-инвалида со вторым сыном, который перенёс несколько операций после ДТП.

- На видео они порочат мою честь и достоинство. Волокита с пелёнками и подгузниками до сих пор не решилась. Я действую в рамках закона, и хочу, чтобы последовала справедливая реакция, - говорит Амангуль.


Теперь женщина со своими детьми снова планирует выйти к стенам областного акимата в Актау. Другого выхода она не видит.

Напомним, ранее Амангуль провела одиночный пикет.

- Мой сын инвалид и ему по закону положены подгузники и пелёнки, но даже этого я не могу получить. Раньше через местный бюджет всё получали, сейчас через портал. Я заказала, но по дороге они потерялись. Они ведь не могли сами убежать. Мне нужно не личное внимание Нурлана Ногаева или кого-то ещё - я хочу, чтобы на местах работали законы, - обращается женщина.


Чиновники провели с ней беседу, после чего она покинула здание областного акимата.




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Комментарии ( 1 )

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  • Феникс
  • Нурекен
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:58
Стыдно им должно быть .пинают как мячик туда сюда .помогите уже наконец бедной женшинк.она просит лиш малую помошь.что за люди пошли
 
 

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