Миллионы «коту под хвост»! Стальные страховочные тросы вырвали на новых качелях в Актау

- Не знаю, кем это нужно быть, чтобы оторвать металлический трос. Кто это вообще додумался. Кому это надо было. Дикий народ. Никакой культуры. Качели специально сделали «антивандальными», но наши люди смогли превзойти эту систему защиты. Качели эти предназначены для детей, а там кого только нет. Лучше в таком случае не строить таких объектов, потому что деньги попусту улетают в никуда, - возмущается местный житель Даурен.

По словам горожан, сегодня, 10 ноября, у флагштока в 12 микрорайоне на новом объекте вырвали металлические тросы.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.Напомним, объект качели «Современная юрта» обошелся городскому бюджету в 5 578 000 тенге.После установки качелей вскоре они начали выходить из строя.