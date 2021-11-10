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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:25

Просмотров: 1278

Миллионы «коту под хвост»! Стальные страховочные тросы вырвали на новых качелях в Актау

Качели за пять с половиной миллионов, установленные у флагштока в Актау, пришли в негодность. Об этом сообщили горожане.

Кадр видео
По словам горожан, сегодня, 10 ноября, у флагштока в 12 микрорайоне на новом объекте вырвали металлические тросы.

- Не знаю, кем это нужно быть, чтобы оторвать металлический трос. Кто это вообще додумался. Кому это надо было. Дикий народ. Никакой культуры. Качели специально сделали «антивандальными», но наши люди смогли превзойти эту систему защиты. Качели эти предназначены для детей, а там кого только нет. Лучше в таком случае не строить таких объектов, потому что деньги попусту улетают в никуда, - возмущается местный житель Даурен.


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Напомним, объект качели «Современная юрта» обошелся городскому бюджету в 5 578 000 тенге.

После установки качелей вскоре они начали выходить из строя.




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Комментарии ( 4 )

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Coffee (Посетители) Сегодня, 23:09
Цитата: sake bakeevich
Может дело все-таки в качестве?


Ну поймите же, не должно быть такого поведения в городе. Хоть обычные качели, хоть антивандальные. Надо ценить такие сооружения в городе, а не проверять их на прочность

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
-1
  • tolk
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  • Банкир
  • Tankushka
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 21:37
На набережной 14 микрорайона на качелях кто только не катается, там и дети и взрослые, но они выдерживают нагрузку уже много лет. Может дело все-таки в качестве? Даже стальной трос можно плохо закрепить и его сорвут в первый же день.
 
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  • Феникс
 Ирон (Посетители) Сегодня, 21:00
Не мудрено .дикари до халявы дорвались .ломают крушат.вспомните хотя бы стальную тропу и как вандалы её трепят.а качели хоть металлические сломает.выходит токо платное нам можно там хоть кто то отвечает.нет воспитания главное я для меня а там хоть трава не расти.куда катимся
 
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  • watlow
  • Банкир
  • Maximus
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:39
Дикий народ. Никакой культуры.

Я уже не раз говорил и повторю ещё раз: для наших дикарей---только 6-метровое бревно на якорных цепях вешать! Всё! И пусть хоть башкой бьются об него stena Пусть скачут по нему как орангутанги! И ведь тоже умудрятся сломать! crazy
 
 

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