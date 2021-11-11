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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 1253

Неуловимые вандалы Актау! Качели у областного музея сломаны спустя неделю после установки

В городской администрации сообщили, что вандалы сломали качели для людей с ограниченными возможностями на территории областного музея спустя неделю после их установки.

Фото пресс-службы ведомства
По данным акимата, качели для особых людей и детские качели были установлены индивидуальными предпринимателями в подарок городу.

Неуловимые вандалы Актау! Качели у областного музея сломаны спустя неделю после установки


Неуловимые вандалы Актау! Качели у областного музея сломаны спустя неделю после установки


Неуловимые вандалы Актау! Качели у областного музея сломаны спустя неделю после установки


- Однако, кто-то намеренно разорвал цепи качели. Сегодня предприниматель, установивший качели, проводит ремонт. Кроме того, установлено, что неизвестные также нанесли ущерб декоративной малой архитектурной форме «Современная юрта» у большого флагштока, - сообщили в акимате Актау.

Неуловимые вандалы Актау! Качели у областного музея сломаны спустя неделю после установки


Акимат Актау призывает горожан бережно относиться к общему имуществу.

- Уважаемые жители и гости города! Это наш с вами город. Каждый установленный объект делается для вас, - отметили в городской администрации.

Миллионы «коту под хвост»! Стальные страховочные тросы вырвали на новых качелях в Актау. Качели за пять с половиной миллионов, установленные у флагштока в Актау, пришли в негодность.

Напомним, объект качели «Современная юрта» обошелся городскому бюджету в 5 578 000 тенге.

После установки качелей вскоре они начали выходить из строя.



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Комментарии ( 4 )

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  • Галина63
 ilyas_87 (Посетители) Сегодня, 16:20
Мне кажется это дело рук самих подрядчиков, чтобы дополнительно бабла срубить на ремонт))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • Ирон
  • ilyas_87
  • Галина63
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:09
Все эти качели и так одноразовые были, максимум ставить у себя во дворе частного дома. Вандалы есть везде, и будут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ilyas_87
 дорожник (Посетители) Сегодня, 13:50
Качели у областного музея сломаны

Ничего удивительного, просто люди дали выход своим эмоциям возникшим после посещения этого музея

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Empro
  • Космос
  • Ну Ну
  • ilyas_87
  • Галина63
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:37
Если делать из соплей и палок , то и вандалы не нужны, сами развалятся.
 
 

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