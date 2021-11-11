Неуловимые вандалы Актау! Качели у областного музея сломаны спустя неделю после установки

Фото пресс-службы ведомства
По данным акимата, качели для особых людей и детские качели были установлены индивидуальными предпринимателями в подарок городу.
- Однако, кто-то намеренно разорвал цепи качели. Сегодня предприниматель, установивший качели, проводит ремонт. Кроме того, установлено, что неизвестные также нанесли ущерб декоративной малой архитектурной форме «Современная юрта» у большого флагштока, - сообщили в акимате Актау.
Акимат Актау призывает горожан бережно относиться к общему имуществу.
- Уважаемые жители и гости города! Это наш с вами город. Каждый установленный объект делается для вас, - отметили в городской администрации.
Миллионы «коту под хвост»! Стальные страховочные тросы вырвали на новых качелях в Актау. Качели за пять с половиной миллионов, установленные у флагштока в Актау, пришли в негодность.
Напомним, объект качели «Современная юрта» обошелся городскому бюджету в 5 578 000 тенге.
После установки качелей вскоре они начали выходить из строя.
- Однако, кто-то намеренно разорвал цепи качели. Сегодня предприниматель, установивший качели, проводит ремонт. Кроме того, установлено, что неизвестные также нанесли ущерб декоративной малой архитектурной форме «Современная юрта» у большого флагштока, - сообщили в акимате Актау.
Акимат Актау призывает горожан бережно относиться к общему имуществу.
- Уважаемые жители и гости города! Это наш с вами город. Каждый установленный объект делается для вас, - отметили в городской администрации.
Миллионы «коту под хвост»! Стальные страховочные тросы вырвали на новых качелях в Актау. Качели за пять с половиной миллионов, установленные у флагштока в Актау, пришли в негодность.
Напомним, объект качели «Современная юрта» обошелся городскому бюджету в 5 578 000 тенге.
После установки качелей вскоре они начали выходить из строя.