«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Ноября
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.59 KZT
  • €1 = 491.49 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:48

Просмотров: 395

Хозяину курятника в Актау собрали более 8 миллионов тенге

После публикации в СМИ материала о многодетном отце, который оборудовал курятник на крыше высотки, начался сбор средств от неравнодушных соотечественников.

Фото из доступных источников
Известный казахстанский журналист и предприниматель Динара Сатжан на своей странице в Instagram опубликовала пост с сюжетом о владельце курятника на крыше десятиэтажного дома №34 в 12 микрорайоне Актау.

Под её постом оставил комментарий алматинский предприниматель Сырымбек Тау. Он предложил собрать деньги и купить дом, чтоб хозяин курятника со своей семьёй мог спокойно разводить любую живность.

Динару Сатжан поддержал её друг и коллега - казахстанский блогер Даулет Мукаев. Он посетил многодетную семью Руслана и открыл сбор средств через свой фонд. Динара Сатжан тоже решила помочь и отправила на счёт 500 тысяч тенге.

В настоящее время собрано свыше 8 миллионов тенге.

Как говорит Динара Сатжан, на следующей неделе они планируют купить дом и вместе подарить его семье Руслана.

Перевести деньги можно по номеру телефона на «Kaspi Gold» 8 (707) 765-62-55 (Нурсултан).

Напомним, отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.

Позже стало известно, что курятник перевезли на дачу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика