Хозяину курятника в Актау собрали более 8 миллионов тенге

Фото из доступных источников
Известный казахстанский журналист и предприниматель Динара Сатжан на своей странице в Instagram опубликовала пост с сюжетом о владельце курятника на крыше десятиэтажного дома №34 в 12 микрорайоне Актау.
Под её постом оставил комментарий алматинский предприниматель Сырымбек Тау. Он предложил собрать деньги и купить дом, чтоб хозяин курятника со своей семьёй мог спокойно разводить любую живность.
Динару Сатжан поддержал её друг и коллега - казахстанский блогер Даулет Мукаев. Он посетил многодетную семью Руслана и открыл сбор средств через свой фонд. Динара Сатжан тоже решила помочь и отправила на счёт 500 тысяч тенге.
В настоящее время собрано свыше 8 миллионов тенге.
Как говорит Динара Сатжан, на следующей неделе они планируют купить дом и вместе подарить его семье Руслана.
Перевести деньги можно по номеру телефона на «Kaspi Gold» 8 (707) 765-62-55 (Нурсултан).
Напомним, отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.
Позже стало известно, что курятник перевезли на дачу.
Под её постом оставил комментарий алматинский предприниматель Сырымбек Тау. Он предложил собрать деньги и купить дом, чтоб хозяин курятника со своей семьёй мог спокойно разводить любую живность.
Динару Сатжан поддержал её друг и коллега - казахстанский блогер Даулет Мукаев. Он посетил многодетную семью Руслана и открыл сбор средств через свой фонд. Динара Сатжан тоже решила помочь и отправила на счёт 500 тысяч тенге.
В настоящее время собрано свыше 8 миллионов тенге.
Как говорит Динара Сатжан, на следующей неделе они планируют купить дом и вместе подарить его семье Руслана.
Перевести деньги можно по номеру телефона на «Kaspi Gold» 8 (707) 765-62-55 (Нурсултан).
Напомним, отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.
Позже стало известно, что курятник перевезли на дачу.
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