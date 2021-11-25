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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 832

Антимонопольный департамент: ТОО «Актауские городские лифты» не имеет право отключать лифты

Действия ТОО «Актауские городские лифты» по отключению оборудования неправомерны, поскольку лифты являются общим имуществом жильцов, которые вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Об этом сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В антимонопольном департаменте Мангистауской области отметили, что действия акимата Актау и ТОО «Актауские городские лифты» ущемляют права граждан и ограничивают допуск на рынок его конкурентов в лице других лифтовых компаний.

- Городской акимат лишил горожан возможности выбора обслуживающей компании. На сегодняшний день все лифты города находятся на балансе Актауского городского отдела ЖКХ. Чиновники, в свою очередь, напрямую заключили договор с ТОО «Актауские городские лифты», лишили жильцов возможности распоряжаться своим имуществом самостоятельно. В свою очередь, ТОО «Актауские городские лифты» установил свои условия для горожан в виде карточной системы оплаты. Карточки создают определённый барьер спасательным, экстренным, правоохранительным, коммунальным службам и социально уязвимым слоям населения. Жильцы лишены возможности сменить поставщика услуг по обслуживанию лифтов, - сообщили в ведомстве.

В антимонопольном департаменте региона заявили, что ТОО «Актауские городские лифты» не имеют право отключать лифты, так как они находятся не на их балансе.

- Действия данной компании неправомерны, поскольку лифты являются общим имуществом жильцов, которые вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Жителям Актау необходимо будет выбрать обслуживающую компанию и заключить с ней договор, - сообщили в ведомстве.

В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства РК, в адрес ТОО «Актауские городские лифты» направлено предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению норм действующего законодательства.

В антимонопольном департаменте региона предоставили список всех компаний по техническому обслуживанию лифтов:

- ТОО «Актауские городские лифты», адрес: 16 мкр, дом 91, тел: 336-295, 87016553866;
- ТОО «Актау Казлифт Сервис», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;
- ТОО «Актаулифтмонтаж», адрес: 3 мкр, дом 65, кв.15, тел: 87016783192, 87776306453;
- ТОО «Каспий Лифт Сервис», адрес: Б/Ц Сункар, 808 каб., тел: 87015882704;
- ТОО «Мангистау- Лифт и Ком», адрес: 15 мкр, 42а, 20, тел: 8(7292)308747, 87772656498;
- ТОО «Казлифтмонтаж», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;
- ТОО «АГ Мелко Элеватор Казахстан Компани», адрес: 29 мкр, дом 20, кв.59, тел: 87058806890, 87014156438;
- ТОО «CodyCross» Груп, адрес: 3Б мкр, дом 7, кв.53, тел:8(7292) 40-56-91;
- ТОО «KazTeknoLift», адрес: 29 мкр, дом 20, кв.59, тел:87058806890, 87014156438.

Ранее в ТОО «Актауские городские лифты» сообщили, что лифты высотных домов перейдут в собственность КСК и ОСИ. Руководство компании заявило, что лифты без договора на обслуживание в Актау остановятся в новогоднюю полночь.



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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:09
- ТОО «Актау Казлифт Сервис», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;
- ТОО «Казлифтмонтаж», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;

Это разные компании или как? look Реквизиты совпадают.
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:48
При обслуживании лифтов непонятными кампаниями ожидаем аварий с лифтами и гибелью людей.
 
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  • Ирон
  • Кинст
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 12:28
В пресслужбе ведомства название самого ведомства не могут без ошибки написать... О чём можно говорить?
 
 

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