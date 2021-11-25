Антимонопольный департамент: ТОО «Актауские городские лифты» не имеет право отключать лифты

Фото пресс-службы ведомства
В антимонопольном департаменте Мангистауской области отметили, что действия акимата Актау и ТОО «Актауские городские лифты» ущемляют права граждан и ограничивают допуск на рынок его конкурентов в лице других лифтовых компаний.
- Городской акимат лишил горожан возможности выбора обслуживающей компании. На сегодняшний день все лифты города находятся на балансе Актауского городского отдела ЖКХ. Чиновники, в свою очередь, напрямую заключили договор с ТОО «Актауские городские лифты», лишили жильцов возможности распоряжаться своим имуществом самостоятельно. В свою очередь, ТОО «Актауские городские лифты» установил свои условия для горожан в виде карточной системы оплаты. Карточки создают определённый барьер спасательным, экстренным, правоохранительным, коммунальным службам и социально уязвимым слоям населения. Жильцы лишены возможности сменить поставщика услуг по обслуживанию лифтов, - сообщили в ведомстве.
В антимонопольном департаменте региона заявили, что ТОО «Актауские городские лифты» не имеют право отключать лифты, так как они находятся не на их балансе.
- Действия данной компании неправомерны, поскольку лифты являются общим имуществом жильцов, которые вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Жителям Актау необходимо будет выбрать обслуживающую компанию и заключить с ней договор, - сообщили в ведомстве.
В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства РК, в адрес ТОО «Актауские городские лифты» направлено предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению норм действующего законодательства.
В антимонопольном департаменте региона предоставили список всех компаний по техническому обслуживанию лифтов:
- ТОО «Актауские городские лифты», адрес: 16 мкр, дом 91, тел: 336-295, 87016553866;
- ТОО «Актау Казлифт Сервис», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;
- ТОО «Актаулифтмонтаж», адрес: 3 мкр, дом 65, кв.15, тел: 87016783192, 87776306453;
- ТОО «Каспий Лифт Сервис», адрес: Б/Ц Сункар, 808 каб., тел: 87015882704;
- ТОО «Мангистау- Лифт и Ком», адрес: 15 мкр, 42а, 20, тел: 8(7292)308747, 87772656498;
- ТОО «Казлифтмонтаж», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;
- ТОО «АГ Мелко Элеватор Казахстан Компани», адрес: 29 мкр, дом 20, кв.59, тел: 87058806890, 87014156438;
- ТОО «CodyCross» Груп, адрес: 3Б мкр, дом 7, кв.53, тел:8(7292) 40-56-91;
- ТОО «KazTeknoLift», адрес: 29 мкр, дом 20, кв.59, тел:87058806890, 87014156438.
Ранее в ТОО «Актауские городские лифты» сообщили, что лифты высотных домов перейдут в собственность КСК и ОСИ. Руководство компании заявило, что лифты без договора на обслуживание в Актау остановятся в новогоднюю полночь.
- Городской акимат лишил горожан возможности выбора обслуживающей компании. На сегодняшний день все лифты города находятся на балансе Актауского городского отдела ЖКХ. Чиновники, в свою очередь, напрямую заключили договор с ТОО «Актауские городские лифты», лишили жильцов возможности распоряжаться своим имуществом самостоятельно. В свою очередь, ТОО «Актауские городские лифты» установил свои условия для горожан в виде карточной системы оплаты. Карточки создают определённый барьер спасательным, экстренным, правоохранительным, коммунальным службам и социально уязвимым слоям населения. Жильцы лишены возможности сменить поставщика услуг по обслуживанию лифтов, - сообщили в ведомстве.
В антимонопольном департаменте региона заявили, что ТОО «Актауские городские лифты» не имеют право отключать лифты, так как они находятся не на их балансе.
- Действия данной компании неправомерны, поскольку лифты являются общим имуществом жильцов, которые вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Жителям Актау необходимо будет выбрать обслуживающую компанию и заключить с ней договор, - сообщили в ведомстве.
В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства РК, в адрес ТОО «Актауские городские лифты» направлено предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению норм действующего законодательства.
В антимонопольном департаменте региона предоставили список всех компаний по техническому обслуживанию лифтов:
- ТОО «Актауские городские лифты», адрес: 16 мкр, дом 91, тел: 336-295, 87016553866;
- ТОО «Актау Казлифт Сервис», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;
- ТОО «Актаулифтмонтаж», адрес: 3 мкр, дом 65, кв.15, тел: 87016783192, 87776306453;
- ТОО «Каспий Лифт Сервис», адрес: Б/Ц Сункар, 808 каб., тел: 87015882704;
- ТОО «Мангистау- Лифт и Ком», адрес: 15 мкр, 42а, 20, тел: 8(7292)308747, 87772656498;
- ТОО «Казлифтмонтаж», адрес: 6 мкр, дом 23, кв.11, тел: 87012035042, 87089675758;
- ТОО «АГ Мелко Элеватор Казахстан Компани», адрес: 29 мкр, дом 20, кв.59, тел: 87058806890, 87014156438;
- ТОО «CodyCross» Груп, адрес: 3Б мкр, дом 7, кв.53, тел:8(7292) 40-56-91;
- ТОО «KazTeknoLift», адрес: 29 мкр, дом 20, кв.59, тел:87058806890, 87014156438.
Ранее в ТОО «Актауские городские лифты» сообщили, что лифты высотных домов перейдут в собственность КСК и ОСИ. Руководство компании заявило, что лифты без договора на обслуживание в Актау остановятся в новогоднюю полночь.