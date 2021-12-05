Водители дождались ремонта участка дороги в Актау

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Разбитую новую дорогу между 32А и 32Б микрорайонами восстановили.
Как сообщили в городской администрации, на этом участке уложен новый асфальт.
Напомним, на разбитую дорогу пожаловались водители в Актау.
После их жалоб территорию оградили, но сами работы не производились.
Как сообщили в городской администрации, на этом участке уложен новый асфальт.
Напомним, на разбитую дорогу пожаловались водители в Актау.
После их жалоб территорию оградили, но сами работы не производились.
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