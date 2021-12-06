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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:01

Просмотров: 517

В Актау столбы накренились от тяжести световой конструкции

Житель Актау сфотографировал фонарные столбы, расположенные между 11 и 12 микрорайонами, которые накренились от тяжести светящейся конструкции, закрепленной на них.

Фото прльзователя сайта
Житель Актау задался вопросом, позволяет ли конструкция фонарных столбов крепить на них что-то, кроме фонарей.

- Сейчас на этих столбах закреплена конструкция, которая постоянно дает усилие на основание столба, вследствие чего столбы наклоняются. Сейчас угол наклона составляет 82,3 градуса. Кроме того, на данном столбе есть открытая часть с торчащими проводами у основания. Кто и когда устранит это? И кто за это ответит? Ждём трагедию, как была в 5 микрорайоне?, - пожаловался житель Актау.



Редакция ожидает ответ от акимата города.

Напомним, ребёнок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб в Актау. Свидетелям трагедии с гибелью ребенка в Актау пришлось доказывать на себе наличие электрического напряжения.



В Актау столбы накренились от тяжести световой конструкции
В Актау столбы накренились от тяжести световой конструкции
В Актау столбы накренились от тяжести световой конструкции
В Актау столбы накренились от тяжести световой конструкции
В Актау столбы накренились от тяжести световой конструкции
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