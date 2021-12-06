В Актау столбы накренились от тяжести световой конструкции

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Житель Актау задался вопросом, позволяет ли конструкция фонарных столбов крепить на них что-то, кроме фонарей.
- Сейчас на этих столбах закреплена конструкция, которая постоянно дает усилие на основание столба, вследствие чего столбы наклоняются. Сейчас угол наклона составляет 82,3 градуса. Кроме того, на данном столбе есть открытая часть с торчащими проводами у основания. Кто и когда устранит это? И кто за это ответит? Ждём трагедию, как была в 5 микрорайоне?, - пожаловался житель Актау.
Редакция ожидает ответ от акимата города.
Напомним, ребёнок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб в Актау. Свидетелям трагедии с гибелью ребенка в Актау пришлось доказывать на себе наличие электрического напряжения.
- Сейчас на этих столбах закреплена конструкция, которая постоянно дает усилие на основание столба, вследствие чего столбы наклоняются. Сейчас угол наклона составляет 82,3 градуса. Кроме того, на данном столбе есть открытая часть с торчащими проводами у основания. Кто и когда устранит это? И кто за это ответит? Ждём трагедию, как была в 5 микрорайоне?, - пожаловался житель Актау.
Редакция ожидает ответ от акимата города.
Напомним, ребёнок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб в Актау. Свидетелям трагедии с гибелью ребенка в Актау пришлось доказывать на себе наличие электрического напряжения.
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