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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:15

Просмотров: 471

Аким Актау поручил создать специальную комиссию по проверке пожарной безопасности жилых домов

Под председательством акима Актау Нурдаулета Килыбая состоялось срочное совещание с участием руководителей управляющих компаний и кооперативов собственников квартир (КСК) по вопросу пожарной безопасности многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба главы городской администрации.

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В собрании приняли участие заместитель акима города, начальник управления по черезвычайным ситуациям г.Актау и представители управляющих компаний и КСК.

- На повестке дня были обсуждены вопросы противопожарного состояния многоквартирных жилых домов. В ходе совещания были обсуждены причины возгорания конструкций крыши одного из жилых комплексов в 17 микрорайоне. В связи с этим на основании заявлений председателей управляющих компаний и КСК будет проведена проверка на предмет пожарной безопасности жилых домов, - сообщили в акимате Актау.

Для этого будет создана специальная комиссия совместно с акиматом города и управлением по чрезвычайным ситуациям Актау.

- В ходе проверки будут учтены предложения представителей КСК по соблюдению пожарной безопасности. В завершение собрания аким города дал ряд поручений ответственым лицам по соблюдению техники пожарной безопасности в многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе акима города.

Напомним, по факту пожара в новостройке было начато расследование. Из здания были эвакуированы 50 жильцов. Пожар прокомментировали в «K7 Group».



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Комментарии ( 2 )

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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:31
А в комиссию представителей СМИ никак нельзя включить?Вчера буквально тут был комментарий что в ЖК в 16 микр пожарные краны просто приклеены к гипсокартону.Может мы узнаем наконец то истинный разгул коррупции и опасность проживания в таких домах?
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:57
как всегда только после пожара (ну тут прям в точку)...
 
 

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