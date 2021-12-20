Аким Актау поручил создать специальную комиссию по проверке пожарной безопасности жилых домов

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В собрании приняли участие заместитель акима города, начальник управления по черезвычайным ситуациям г.Актау и представители управляющих компаний и КСК.
- На повестке дня были обсуждены вопросы противопожарного состояния многоквартирных жилых домов. В ходе совещания были обсуждены причины возгорания конструкций крыши одного из жилых комплексов в 17 микрорайоне. В связи с этим на основании заявлений председателей управляющих компаний и КСК будет проведена проверка на предмет пожарной безопасности жилых домов, - сообщили в акимате Актау.
Для этого будет создана специальная комиссия совместно с акиматом города и управлением по чрезвычайным ситуациям Актау.
- В ходе проверки будут учтены предложения представителей КСК по соблюдению пожарной безопасности. В завершение собрания аким города дал ряд поручений ответственым лицам по соблюдению техники пожарной безопасности в многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе акима города.
Напомним, по факту пожара в новостройке было начато расследование. Из здания были эвакуированы 50 жильцов. Пожар прокомментировали в «K7 Group».
- На повестке дня были обсуждены вопросы противопожарного состояния многоквартирных жилых домов. В ходе совещания были обсуждены причины возгорания конструкций крыши одного из жилых комплексов в 17 микрорайоне. В связи с этим на основании заявлений председателей управляющих компаний и КСК будет проведена проверка на предмет пожарной безопасности жилых домов, - сообщили в акимате Актау.
Для этого будет создана специальная комиссия совместно с акиматом города и управлением по чрезвычайным ситуациям Актау.
- В ходе проверки будут учтены предложения представителей КСК по соблюдению пожарной безопасности. В завершение собрания аким города дал ряд поручений ответственым лицам по соблюдению техники пожарной безопасности в многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе акима города.
Напомним, по факту пожара в новостройке было начато расследование. Из здания были эвакуированы 50 жильцов. Пожар прокомментировали в «K7 Group».