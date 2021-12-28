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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 3434

Сбившую на пешеходном переходе в Актау мать и ребёнка женщину арестовали

Суд санкционировал арест водителя, сбившую 29-летнюю мать и её пятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Актау. Об этом сообщили в суде Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Женщина проведёт под стражей два месяца.

- Следственный суд Актау вынес санкцию об аресте подозреваемой в совершении ДТП сроком на два месяца, – сообщили в суде Мангистауской области.

Напомним, женщину с ребёнком сбили насмерть на пешеходном переходе 20 декабря в Актау.

Позже в полиции Мангистауской области сообщили, что за рулём находилась 42-летняя женщина.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Fargo
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  • Ирон
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:34
Это как понимать в кутузке она проведёт всего 2 месяца но ,а что потом??? Огромная просьба нашей славной и мощной редакции из боевых журналистов взять под особый контроль данную особу,а то потом не дай боже под шумок типа амнистируют,а ведь на её руках кровь ни в чём не повинных людей,а именно матери и ребёнка!!!
 
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  • TU-154
  • Космос
  • Vohazab
  • Papirosso
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:39
Не договорились о цене......

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:53
А почему до сих пор не арестован водитель сбивший женщину на тротуаре в 12 мкр.?
 
 

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