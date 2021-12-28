Сбившую на пешеходном переходе в Актау мать и ребёнка женщину арестовали

Фото из архива Lada.kz
Женщина проведёт под стражей два месяца.
- Следственный суд Актау вынес санкцию об аресте подозреваемой в совершении ДТП сроком на два месяца, – сообщили в суде Мангистауской области.
Напомним, женщину с ребёнком сбили насмерть на пешеходном переходе 20 декабря в Актау.
Позже в полиции Мангистауской области сообщили, что за рулём находилась 42-летняя женщина.
- Следственный суд Актау вынес санкцию об аресте подозреваемой в совершении ДТП сроком на два месяца, – сообщили в суде Мангистауской области.
Напомним, женщину с ребёнком сбили насмерть на пешеходном переходе 20 декабря в Актау.
Позже в полиции Мангистауской области сообщили, что за рулём находилась 42-летняя женщина.