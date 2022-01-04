В Мангистау митингующие перегородили проезд автомобилю певца Кайрата Нуртаса

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В Сети появилось видео с участием автомобиля казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Певец ехал в автомобиле по дороге в аэропорт.
Судя по видео, протестующие пытались добаться, чтобы певец вышел из машины. Люди просили, чтобы артист отреагировал на ситуацию в Мангистау.
Сам Кайрат Нуртас никак не прокомментировал инцидент. Ранее у него на странице появилось видео с концерта в Rixos Aktau.
В социальных сетях жители области сообщают, что дорога в международный аэропорт Актау закрыта для проезда автотранспорта.
Судя по видео, протестующие пытались добаться, чтобы певец вышел из машины. Люди просили, чтобы артист отреагировал на ситуацию в Мангистау.
Сам Кайрат Нуртас никак не прокомментировал инцидент. Ранее у него на странице появилось видео с концерта в Rixos Aktau.
В социальных сетях жители области сообщают, что дорога в международный аэропорт Актау закрыта для проезда автотранспорта.