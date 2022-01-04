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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 1505

В Мангистау митингующие перегородили проезд автомобилю певца Кайрата Нуртаса

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как протестующие в Мангистау не пропустили автомобиль певца Кайрата Нуртаса. По сообщению очевидцев, машина ехала по дороге в аэропорт.

Кадр видео
В Сети появилось видео с участием автомобиля казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Певец ехал в автомобиле по дороге в аэропорт.

Судя по видео, протестующие пытались добаться, чтобы певец вышел из машины. Люди просили, чтобы артист отреагировал на ситуацию в Мангистау.

Сам Кайрат Нуртас никак не прокомментировал инцидент. Ранее у него на странице появилось видео с концерта в Rixos Aktau.



В социальных сетях жители области сообщают, что дорога в международный аэропорт Актау закрыта для проезда автотранспорта.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ashat
 Askar_M (Посетители) Сегодня, 12:17
Дизель,
Кто платит тот и музыку заказывает!
Раньше скамарохи за картошку плясали, а сейчас он бабло лопатой отгребают))) Люди своими понтами кормят их)))
 
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  • Aлишер
  • Сухов.
  • elek
  • Askar_M
 Дизель (Посетители) Сегодня, 11:36
Кого он приезжал "развлекать"?!, в рикосе клановое коррупированное жлобьё, за наворованные ими деньги...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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