Жители Актау жалуются на отсутствие мобильного интернета в районе площади Ынтымак

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В редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей, по их словам, в центре города нет мобильного интернета.
Горожане предполагают, что мобильный интернет заблокирован из-за митинга на площади Ынтымак.
- Сотовые операторы глушат интернет, невозможно отправить сообщения в мессенджерах, социальных сетях. В магазинах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом, - жалуются жители города.
Напомним, жители Актау пользуются услугами сотовых операторов: Kcell/activ, Beeline, Tele2, Altel.
Редакции не удалось связаться с операторами.
Утро 4 января: Что происходит на площади Ынтымак в Актау.
СМИ: Вахтовики с месторождения Каламкас отправились пешком в Актау на митинг протеста.
Касым-Жомарт Токаев: В Актау приступила к работе правительственная комиссия.
Горожане предполагают, что мобильный интернет заблокирован из-за митинга на площади Ынтымак.
- Сотовые операторы глушат интернет, невозможно отправить сообщения в мессенджерах, социальных сетях. В магазинах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом, - жалуются жители города.
Напомним, жители Актау пользуются услугами сотовых операторов: Kcell/activ, Beeline, Tele2, Altel.
Редакции не удалось связаться с операторами.
Утро 4 января: Что происходит на площади Ынтымак в Актау.
СМИ: Вахтовики с месторождения Каламкас отправились пешком в Актау на митинг протеста.
Касым-Жомарт Токаев: В Актау приступила к работе правительственная комиссия.