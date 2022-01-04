«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Января
-1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.8 KZT
  • €1 = 489.1 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 1054

Жители Актау жалуются на отсутствие мобильного интернета в районе площади Ынтымак

Горожане предполагают, что мобильный интернет заблокирован из-за митинга на площади Ынтымак.

Иллюстрация к материалу
В редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей, по их словам, в центре города нет мобильного интернета.

Горожане предполагают, что мобильный интернет заблокирован из-за митинга на площади Ынтымак.

- Сотовые операторы глушат интернет, невозможно отправить сообщения в мессенджерах, социальных сетях. В магазинах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом, - жалуются жители города.

Напомним, жители Актау пользуются услугами сотовых операторов: Kcell/activ, Beeline, Tele2, Altel.

Редакции не удалось связаться с операторами.

Утро 4 января: Что происходит на площади Ынтымак в Актау.

СМИ: Вахтовики с месторождения Каламкас отправились пешком в Актау на митинг протеста.

Касым-Жомарт Токаев: В Актау приступила к работе правительственная комиссия.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Патрик
 Не поддерживаю Поддерживаю
Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:50
Но это же и пингвинам ясно,что мобильные провайдеры тут не причем, а главным монополистом является Казактелеком,а соответственно с его сетью на прямую занимаются структуры КНБ во главе с Масимовым, как только любого рода выступления или протесты с митингами тут же вырубают мобильный Интернет. Закономерность? Не думаю!
 
-1
  • Aлишер
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 from Aktau (Посетители) Сегодня, 14:26
Цитата: cas277cas
Пусть делают перерасчет за неоказанные услуги.Деньги списали,а услугу мобильного интернета не предоставили.Умники!

глушат не операторы сотовой связи а спец аппаратура гос органов. К операторам тут не может быть вопросов
 
-1
  • Aлишер
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • GIBSON.SG
  • rastolkuy
  • arsenal
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:46
Пусть делают перерасчет за неоказанные услуги.Деньги списали,а услугу мобильного интернета не предоставили.Умники!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Aлишер
  • rastolkuy
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:45
Надо полагать, что глушат, тут даже гадать не нужно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arsenal
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:41
в 9 микрорайоне в районе Ардагера тоже не ловило

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
-1
  • Ashat
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Kain-Livesy
  • elek
  • Lokki_13
  • GIBSON.SG
  • rastolkuy
  • Empro
 chrome (Посетители) Сегодня, 13:35
Редакции не удалось, а мне удалось sila

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • chrome
  • Ashat
  • Ну Ну
  • GIBSON.SG
 None None (Посетители) Сегодня, 13:23
Не только в центре. В 15-14-5-6 тоже нет
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика