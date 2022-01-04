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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 8131

Ералы Тугжанов: Цену на газ снизят до 50 тенге

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов и министр энергетики Магзум Мирзагалиев встретились с митингующими людьми на площади Ынтымак в Актау.

Фото с сайта primeminister.kz
Ералы Тугжанов и Магзум Мирзагалиев сделали заявление перед митингующими там людьми. Цена на газ будет снижена до 50 тенге за литр, сообщили они.

Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, сообщает primeminister.kz.

- На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно, о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, - сообщает официальный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Завтра президент Казахстана проведёт совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства.

- Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране, - написал Берик Уали.





Напомним, о начале работы комиссии, в состав которой вошли сотрудники администрации главы государства, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter. Члены правительственной комиссии ведут переговоры с группой активистов в Мангистау.



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Комментарии ( 20 )

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Businessman (Посетители) Сегодня, 20:32
Владельцам АГЗС невыгодно продавать газ по такой цене, газа не будет.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 20:25
бобер,Сори за минус, ошибся.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 20:24
Триад,
Вы о чём? Разве не понятно? Всё по моему становится только хуже.Цены вниз-Вы где такое видели?
 
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  • diger
 Триад (Посетители) Сегодня, 20:08
Газ газом,цены на продукты и лекарства нужно снижать.
 
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  • diger
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 Науменко Наталия (Посетители) Сегодня, 20:06
Всё? Теперь такси будет по 200?!
 
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  • diger
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 Raiders (Посетители) Сегодня, 20:04
Вот тебе и С НОВЫМ ГОДЫМ...
 
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  • Сухов.
  • watlow
  • Науменко Наталия
  • Кинст
  • OlegVak
  • diger
  • elek
 AVKB (Посетители) Сегодня, 19:57
Да кому этот газ на самом деле-то нужен? Супермаркеты в 19:30 экстренно позакрывали. Ожидают. Да и я так-же достаточно пожил, чтобы очень-очень сомневаться в том, что газ был истинной причиной.
 
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  • Око
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 19:50
Цену может и снизят, а будет ли газ на заправках? Кто будет продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости? Себестоимость-это затраты на производство и реализацию. А сколько ТОО и ИП стоит в цепочке от КазГПЗ до потребителя? И всем им надо платить откаты чиновникам и т.д. А откаты и являются сейчас основной частью себестоимости. Не задавали себе вопрос-почему многие заправки продают газ за наличку?
 
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  • Сухов.
  • Papirosso
  • diger
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:44
"Вилами по воде" нарисовали удовлетворяющее решение, но надолго ли...
Лично я не увидел ключевого решения для стабилизации вопроса, а это отказ от биржевого регулирования и возвращение к государственному регулированию цен на социально значимые продукты, включая газ, бензин и т.д. За последний год, было несколько таких попыток, затем все таки было принято решение от отказа от госрегулирования, в итоге биржа и результат на лицо!
Также, Президент дал поручение разобраться с ценообразованием, то есть по логике вещей, это должно значить что комиссия выявила махинации и приняла решение что цена на газ может быть 50 тенге, НО где официальные выводы комиссии, где наказания и где тогда отказ от биржи как не состоятельного и махинационного органа. При таком раскладе, вопрос решили "на пока", оказывая влияние на последствия, но не на причины. А соответственно, завтра новые схемы, предлоги и тот же результат, просто вопрос времени. Мир всем!
 
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  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:36
Цитата: КореннойОралман
мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся

А!, Узенский ГПЗ толком и не работает, это только рекламные щитки стоят на заправках, что газ из Узени,и заправщики отмазываются что газ смешанный и вонючий, Актюбинский...
В этом году я ездил на авто через Актюбинск и не какого там вонючего газа там не заправлял на заправках чистый газ с добавлением одоранта, специальная жидкость.
А!, вонючий серо водородный везут частники газовозами по трассе попадались с шестого разъезда Каракудук мунай...
А!, в Узень из за древнего оборудования на ГПЗ,не может производить нормальный объём газа, тоже завозят по ЖД цисцернами с М.Р. каракудук мунай газ и сливают в общяковские ёмкости, и поэтому газ вонючий...
НО!, за то Узенский!..

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
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