В полиции рассказали о сбившем Екатерину Панасян на тротуаре в Актау водителе

Фото очевидцев
В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что водитель автомобиля Toyota Sienna, который допустил наезд на Екатерину Панасян, находится под подпиской о невыезде.
Стражи порядка рассказали, почему мужчину, водителя иномарки, не поместили в СИЗО.
- Преступление не умышленное и относится к категории небольшой тяжести, - сообщили в ведомстве.
Полиция проводит расследование по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно уголовному кодексу, водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Материалы дела ещё не передали в суд. Другие подробности о водителе в полиции не сообщили.
Напомним, ДТП произошло 2 декабря в 12 микрорайоне. Сначала водитель иномарки выехал через бордюр на тротуар, а затем сбил пешехода. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали. После наезда на пешехода машина врезалась в дерево под балконами жилого дома.
По официальной версии полиции, водителю стало плохо за рулём. Он не смог нажать педаль тормоза. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.
Пострадавшей при ДТП оказалась журналистка Екатерина Панасян. Врачи оценивали её состояние как крайне тяжёлое. Медики боролись за жизнь 28-летней девушки больше месяца, однако 12 января она скончалась. У неё остались муж и двухлетняя дочь.
Стражи порядка рассказали, почему мужчину, водителя иномарки, не поместили в СИЗО.
- Преступление не умышленное и относится к категории небольшой тяжести, - сообщили в ведомстве.
Полиция проводит расследование по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно уголовному кодексу, водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Материалы дела ещё не передали в суд. Другие подробности о водителе в полиции не сообщили.
Напомним, ДТП произошло 2 декабря в 12 микрорайоне. Сначала водитель иномарки выехал через бордюр на тротуар, а затем сбил пешехода. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали. После наезда на пешехода машина врезалась в дерево под балконами жилого дома.
По официальной версии полиции, водителю стало плохо за рулём. Он не смог нажать педаль тормоза. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.
Пострадавшей при ДТП оказалась журналистка Екатерина Панасян. Врачи оценивали её состояние как крайне тяжёлое. Медики боролись за жизнь 28-летней девушки больше месяца, однако 12 января она скончалась. У неё остались муж и двухлетняя дочь.