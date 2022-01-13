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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 3956

В полиции рассказали о сбившем Екатерину Панасян на тротуаре в Актау водителе

Водитель, который сбил Екатерину Панасян, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что водитель автомобиля Toyota Sienna, который допустил наезд на Екатерину Панасян, находится под подпиской о невыезде.

Стражи порядка рассказали, почему мужчину, водителя иномарки, не поместили в СИЗО.

- Преступление не умышленное и относится к категории небольшой тяжести, - сообщили в ведомстве.

Полиция проводит расследование по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно уголовному кодексу, водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Материалы дела ещё не передали в суд. Другие подробности о водителе в полиции не сообщили.

Напомним, ДТП произошло 2 декабря в 12 микрорайоне. Сначала водитель иномарки выехал через бордюр на тротуар, а затем сбил пешехода. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали. После наезда на пешехода машина врезалась в дерево под балконами жилого дома.

По официальной версии полиции, водителю стало плохо за рулём. Он не смог нажать педаль тормоза. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Пострадавшей при ДТП оказалась журналистка Екатерина Панасян. Врачи оценивали её состояние как крайне тяжёлое. Медики боролись за жизнь 28-летней девушки больше месяца, однако 12 января она скончалась. У неё остались муж и двухлетняя дочь.



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Комментарии ( 3 )

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  • NataliN
  • Ютюз
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 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 14:10
нормально так, убил человека и это "относится к категории небольшой тяжести". ну пусть дальше катается пока плохо не стало. интересно, а самого (или саму) совесть не замучает? спится крепко?
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:59
Что правда то правда, че то данная история темное, то женщина то мужчина, и это не имеет значение, значение то что пострадавшая умерла, а это уже другая статья, и водила должен сидеть в СИЗО до суда, как с тем водилой что сбила ребенка с матерью chih
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 13:40
Я чего то недопонимаю, значит на пешеходном переходе одна водитель сбила женщину с ребёнком(со смертельным исходом) ,тепер сидит в СИЗО , почему этот водитель не сидит, и говорили что там женщина была за рулём, а теперь мужчина. Что то темнят органы...
 
 

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