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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:04

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Снежные сёстры: сюжет об альбиносах из Актау снял российский канал

Сёстры-альбиносы Асель и Камилла Калагановы стали героинями интервью YouTube-канала «ТОК».

Сёстры-альбиносы Асель и Камилла Калагановы. Кадр видео
Благодаря социализации, как рассказывает старшая из сестёр - 16-летняя Асель Калаганова, она смогла побороть свои комплексы. В настоящее время она успешно занимается моделингом.

Также она помогает другим альбиносам в Казахстане избавиться от страха и ощущать себя полноценным членом общества. Как поделилась Асель, если бы у неё был выбор, то она не хотела бы ребёнка-альбиноса. Причина лишь в том, что такие люди страдают заболеваниями.

Трёхлетняя же Камилла пока не осознаёт своей уникальной внешности. Её характер отличается от старшей сестры, поэтому, как считает Асель, она никому не даст себя в обиду.

В комментариях к репортажу о сёстрах-альбиносах многие восхитились их внешностью.



Напомним, в актауской семье родились два ребёнка-альбиноса.

Позже сестёр-альбиносов заметили российские СМИ.

Также статья о сёстрах Калагановых появилась на сайте британской ежедневной газеты «Mail Online».

Кроме этого, Асель Калаганова снялась в рекламном ролике американской продукции.



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