Снежные сёстры: сюжет об альбиносах из Актау снял российский канал

Сёстры-альбиносы Асель и Камилла Калагановы. Кадр видео
Благодаря социализации, как рассказывает старшая из сестёр - 16-летняя Асель Калаганова, она смогла побороть свои комплексы. В настоящее время она успешно занимается моделингом.
Также она помогает другим альбиносам в Казахстане избавиться от страха и ощущать себя полноценным членом общества. Как поделилась Асель, если бы у неё был выбор, то она не хотела бы ребёнка-альбиноса. Причина лишь в том, что такие люди страдают заболеваниями.
Трёхлетняя же Камилла пока не осознаёт своей уникальной внешности. Её характер отличается от старшей сестры, поэтому, как считает Асель, она никому не даст себя в обиду.
В комментариях к репортажу о сёстрах-альбиносах многие восхитились их внешностью.
Напомним, в актауской семье родились два ребёнка-альбиноса.
Позже сестёр-альбиносов заметили российские СМИ.
Также статья о сёстрах Калагановых появилась на сайте британской ежедневной газеты «Mail Online».
Кроме этого, Асель Калаганова снялась в рекламном ролике американской продукции.
Также она помогает другим альбиносам в Казахстане избавиться от страха и ощущать себя полноценным членом общества. Как поделилась Асель, если бы у неё был выбор, то она не хотела бы ребёнка-альбиноса. Причина лишь в том, что такие люди страдают заболеваниями.
Трёхлетняя же Камилла пока не осознаёт своей уникальной внешности. Её характер отличается от старшей сестры, поэтому, как считает Асель, она никому не даст себя в обиду.
В комментариях к репортажу о сёстрах-альбиносах многие восхитились их внешностью.
Напомним, в актауской семье родились два ребёнка-альбиноса.
Позже сестёр-альбиносов заметили российские СМИ.
Также статья о сёстрах Калагановых появилась на сайте британской ежедневной газеты «Mail Online».
Кроме этого, Асель Калаганова снялась в рекламном ролике американской продукции.
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