ТОО «Маңғыстау Жарық»: Тариф на электроэнергию для населения остается неизменным

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В связи с многочисленными обращениями от населения по вопросам оплаты за электроэнергию в ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали, каким образом будут обеспечивать жителей Актау и Мунайлинского района бесперебойным электроснабжением.
Lada.kz: Почему именно ТОО «Маңғыстау Жарық» будет заниматься обслуживанием населения? Сколько энергоснабжающих организаций (ЭСО) в области?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: 28 декабря 2021 года на площадке ТОО «МАЭК-Казатомпром» было проведено расширенное совещание с участием представителей акиматов Актау и Мунайлинского района, управления энергетики и ЖКХ, антимонопольных органов, энергопередающих и энергоснабжающих организаций Мангистауской области. В связи с тем, что ТОО «AllianceEnergoSnab» не смогло подтвердить свою платежеспособность производителю ТОО «МАЭК-Казатомпром», городским акиматом было предложено нам принять функцию обеспечения бесперебойности энергоснабжения населения, объектов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и других потребителей. На сегодняшний день на территории региона действуют четыре энергоснабжающие организации. Три из четырёх ЭСО отказались от энергоснабжения бытовых потребителей и бюджетных организаций в первом квартале 2022 года, поскольку с бытовыми потребителями опыт работы имеет только ТОО «Маңғыстау Жарық».
Lada.kz: Когда жители получат жировки за январь 2022 года?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Сейчас в январе горожане получили квитанции за декабрь 2021 года, которые необходимо оплачивать в адрес ТОО «AllianceEnergoSnab». Квитанции за январь жителям Актау будут розданы после 10 февраля, и их необходимо будет оплатить до 25 февраля в адрес ТОО «Маңғыстау Жарық». До конца текущего года наша компания будет бесперебойно осуществлять энергоснабжение потребителей. В свою очередь, мы ждем от потребителей сознательного отношения к своим обязательствам по своевременной оплате.
Lada.kz: Куда сдавать показания?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Снимать показания будут сотрудники ТОО «Маңғыстау Жарық» самостоятельно. В нашем штате достаточно сотрудников, чтобы производить обход по квартирам. В случае, если на момент прихода работника компании к вам домой вас не окажется дома, вы сможете направить показания на единый whatsapp-номер 8(705) 131-25-67 с указанием заводского номера счетчика, адреса или лицевого счета абонента.
Lada.kz: Почему ТОО «МАЭК-Казатомпром» не может напрямую заниматься обслуживанием населения?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: С 1 января 2019 года произошли изменения в законодательстве в области электроэнергетики. Согласно Правилам организации и функционирования рынка электрической мощности, производителю электрической энергии (ТОО «МАЭК-Казатомпром») запрещено заключать договоры с участниками розничного рынка электрической энергии, то есть с населением и мелкими/средними юридическими лицами.
Lada.kz: Необходимо ли заключать договоры жителям Актау и Мунайлинского района с ТОО «Маңғыстау Жарық»?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Энергоснабжение бытовых потребителей города Актау и Мунайлиснкого района будет осуществляться в рамках публичных договоров, опубликованных 9 сентября 2021 года в газетах «Огни Мангистау» и «Мангыстау». Текст публичного договора также размещен на официальном вэб-сайте компании www.mzharyk.kz.
Юридическим лицам необходимо обратиться в офис компании для заключения договора.
Lada.kz: Какой тариф будет применять ТОО «Маңғыстау Жарық» для населения и юридических лиц?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Для всех категорий потребителей с 1 января 2022 года стоимость электроэнергии остается без изменений. Тарифы ЭСО включают не только стоимость приобретения энергии на электрических станциях, но и затраты на передачу в электрических сетях, балансирование КЕГОК и выплаты в РФЦ.
К примеру, возьмем тариф для населения, на сегодняшний день он составляет 15,96 тенге за 1 кВт/ч (без НДС). Он был утвержден антимонопольным органом для ТОО «AllianceEnergoSnab» в 2019 году. С указанного времени он остается неизменным. В стоимость электроэнергии заложены отпускная цена «МАЭК-Казатомпром» 12,12 тенге за 1 кВт/ч ( тогда как на 01.01.2022 года цена составляет 13,76 тенге), тариф на передачу по сетям ГКП «АУЭС» - 2,53 тенге за 1 кВт/ч, балансирование КЕГОК составляет 0,086 тенге за 1 кВт/ч, и выплаты в РФЦ - 1,22 тенге за 1 кВт/ч. Таким образом, с НДС тариф для населения составляет 17,78 тенге.
Действующие тарифы не покрывают реальную себестоимость потребляемой электрической энергии. Однако «Маңғыстау Жарық» принял на себя обязательства не поднимать тариф в течение моратория (180 дней), озвученного Президентом страны.
На сегодняшний день на территории города применяется дифференцированные тарифы для разных категорий потребителей.
Для юридических лиц цена составляет 17,82 тенге за 1 кВт/ч, которая включает 13,76 тенге за 1 кВт/ч - отпускная цена «МАЭК-Казатомпром», тариф на передачу по сетям ГКП «АУЭС» - 2,53 тенге за 1 кВт/ч, балансирование КЕГОК составляет 0,098 тенге за 1 кВт/ч, выплаты в РФЦ - 1,1 тенге за 1 кВт/ч и снабженческая надбавка 0,30 тенге. С НДС тариф для юридических лиц составляет 19,96 тенге.
Lada.kz: Как будет производиться оплата?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Наличными и безналичными платежами.
Lada.kz: Способы оплаты?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Через кассы «КазПочты» и банков второго уровня (Народный банк Казахстана, Евразийский банк, БанкЦентрКредит, ForteBank), через мобильные приложения Kaspi.kz, Halyk Homebank, QIWI кошелек и AituPay, а также через терминалы QIWI, Касса24, Ю-станция.
Lada.kz: Сохранятся ли адреса касс?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Да, для удобства потребителей на сегодняшний день функционирует Центр обслуживания потребителей, расположенный по адресу: Актау, 10 микрорайон, 1 дом, 2 этаж.
Lada.kz: Будут ли у работников ТОО «Маңғыстау Жарық» какие-то документы, удостоверяющие их, как сотрудников энергоснабжающей компании?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Да, у работников есть служебные удостоверения.
Lada.kz: Куда могут обратиться потребители по всем интересующим вопросам?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: По вопросу заключения договоров обращаться по телефонам 8 (7292) 202-263; 202-262 или по электронному адресу: dogovor@mzharyk.kz.
Потребители Актау могут обращаться по адресу: 10 микрорайон, 1 дом, 2 этаж, помещение Центра обслуживания потребителей, на электронный адрес aktau-gss@mzharyk.kz, телефоны 8(775)524-69-57, 8(702)907-54-72, 8(778)909-26-04. WhatsApp Messeger: 8(705)131-25-67 для передачи показаний приборов учета и текущих вопросов.
Потребители Мунайлинского района могут обращаться по адресу: 29А микрорайон, 135 здание, б/ц АБК, электронный адрес munaily-rus@mzharyk.kz, телефоны: 8(7292) 202-262, 202-264, 8(708)218-07-71.
Ранее заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» Руслан Бектемир рассказал, кому платить за электричество и увеличат ли тариф для жителей Актау.
Lada.kz: Почему именно ТОО «Маңғыстау Жарық» будет заниматься обслуживанием населения? Сколько энергоснабжающих организаций (ЭСО) в области?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: 28 декабря 2021 года на площадке ТОО «МАЭК-Казатомпром» было проведено расширенное совещание с участием представителей акиматов Актау и Мунайлинского района, управления энергетики и ЖКХ, антимонопольных органов, энергопередающих и энергоснабжающих организаций Мангистауской области. В связи с тем, что ТОО «AllianceEnergoSnab» не смогло подтвердить свою платежеспособность производителю ТОО «МАЭК-Казатомпром», городским акиматом было предложено нам принять функцию обеспечения бесперебойности энергоснабжения населения, объектов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и других потребителей. На сегодняшний день на территории региона действуют четыре энергоснабжающие организации. Три из четырёх ЭСО отказались от энергоснабжения бытовых потребителей и бюджетных организаций в первом квартале 2022 года, поскольку с бытовыми потребителями опыт работы имеет только ТОО «Маңғыстау Жарық».
Lada.kz: Когда жители получат жировки за январь 2022 года?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Сейчас в январе горожане получили квитанции за декабрь 2021 года, которые необходимо оплачивать в адрес ТОО «AllianceEnergoSnab». Квитанции за январь жителям Актау будут розданы после 10 февраля, и их необходимо будет оплатить до 25 февраля в адрес ТОО «Маңғыстау Жарық». До конца текущего года наша компания будет бесперебойно осуществлять энергоснабжение потребителей. В свою очередь, мы ждем от потребителей сознательного отношения к своим обязательствам по своевременной оплате.
Lada.kz: Куда сдавать показания?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Снимать показания будут сотрудники ТОО «Маңғыстау Жарық» самостоятельно. В нашем штате достаточно сотрудников, чтобы производить обход по квартирам. В случае, если на момент прихода работника компании к вам домой вас не окажется дома, вы сможете направить показания на единый whatsapp-номер 8(705) 131-25-67 с указанием заводского номера счетчика, адреса или лицевого счета абонента.
Lada.kz: Почему ТОО «МАЭК-Казатомпром» не может напрямую заниматься обслуживанием населения?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: С 1 января 2019 года произошли изменения в законодательстве в области электроэнергетики. Согласно Правилам организации и функционирования рынка электрической мощности, производителю электрической энергии (ТОО «МАЭК-Казатомпром») запрещено заключать договоры с участниками розничного рынка электрической энергии, то есть с населением и мелкими/средними юридическими лицами.
Lada.kz: Необходимо ли заключать договоры жителям Актау и Мунайлинского района с ТОО «Маңғыстау Жарық»?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Энергоснабжение бытовых потребителей города Актау и Мунайлиснкого района будет осуществляться в рамках публичных договоров, опубликованных 9 сентября 2021 года в газетах «Огни Мангистау» и «Мангыстау». Текст публичного договора также размещен на официальном вэб-сайте компании www.mzharyk.kz.
Юридическим лицам необходимо обратиться в офис компании для заключения договора.
Lada.kz: Какой тариф будет применять ТОО «Маңғыстау Жарық» для населения и юридических лиц?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Для всех категорий потребителей с 1 января 2022 года стоимость электроэнергии остается без изменений. Тарифы ЭСО включают не только стоимость приобретения энергии на электрических станциях, но и затраты на передачу в электрических сетях, балансирование КЕГОК и выплаты в РФЦ.
К примеру, возьмем тариф для населения, на сегодняшний день он составляет 15,96 тенге за 1 кВт/ч (без НДС). Он был утвержден антимонопольным органом для ТОО «AllianceEnergoSnab» в 2019 году. С указанного времени он остается неизменным. В стоимость электроэнергии заложены отпускная цена «МАЭК-Казатомпром» 12,12 тенге за 1 кВт/ч ( тогда как на 01.01.2022 года цена составляет 13,76 тенге), тариф на передачу по сетям ГКП «АУЭС» - 2,53 тенге за 1 кВт/ч, балансирование КЕГОК составляет 0,086 тенге за 1 кВт/ч, и выплаты в РФЦ - 1,22 тенге за 1 кВт/ч. Таким образом, с НДС тариф для населения составляет 17,78 тенге.
Действующие тарифы не покрывают реальную себестоимость потребляемой электрической энергии. Однако «Маңғыстау Жарық» принял на себя обязательства не поднимать тариф в течение моратория (180 дней), озвученного Президентом страны.
На сегодняшний день на территории города применяется дифференцированные тарифы для разных категорий потребителей.
Для юридических лиц цена составляет 17,82 тенге за 1 кВт/ч, которая включает 13,76 тенге за 1 кВт/ч - отпускная цена «МАЭК-Казатомпром», тариф на передачу по сетям ГКП «АУЭС» - 2,53 тенге за 1 кВт/ч, балансирование КЕГОК составляет 0,098 тенге за 1 кВт/ч, выплаты в РФЦ - 1,1 тенге за 1 кВт/ч и снабженческая надбавка 0,30 тенге. С НДС тариф для юридических лиц составляет 19,96 тенге.
Lada.kz: Как будет производиться оплата?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Наличными и безналичными платежами.
Lada.kz: Способы оплаты?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Через кассы «КазПочты» и банков второго уровня (Народный банк Казахстана, Евразийский банк, БанкЦентрКредит, ForteBank), через мобильные приложения Kaspi.kz, Halyk Homebank, QIWI кошелек и AituPay, а также через терминалы QIWI, Касса24, Ю-станция.
Lada.kz: Сохранятся ли адреса касс?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Да, для удобства потребителей на сегодняшний день функционирует Центр обслуживания потребителей, расположенный по адресу: Актау, 10 микрорайон, 1 дом, 2 этаж.
Lada.kz: Будут ли у работников ТОО «Маңғыстау Жарық» какие-то документы, удостоверяющие их, как сотрудников энергоснабжающей компании?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: Да, у работников есть служебные удостоверения.
Lada.kz: Куда могут обратиться потребители по всем интересующим вопросам?
ТОО «Маңғыстау Жарық»: По вопросу заключения договоров обращаться по телефонам 8 (7292) 202-263; 202-262 или по электронному адресу: dogovor@mzharyk.kz.
Потребители Актау могут обращаться по адресу: 10 микрорайон, 1 дом, 2 этаж, помещение Центра обслуживания потребителей, на электронный адрес aktau-gss@mzharyk.kz, телефоны 8(775)524-69-57, 8(702)907-54-72, 8(778)909-26-04. WhatsApp Messeger: 8(705)131-25-67 для передачи показаний приборов учета и текущих вопросов.
Потребители Мунайлинского района могут обращаться по адресу: 29А микрорайон, 135 здание, б/ц АБК, электронный адрес munaily-rus@mzharyk.kz, телефоны: 8(7292) 202-262, 202-264, 8(708)218-07-71.
Ранее заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» Руслан Бектемир рассказал, кому платить за электричество и увеличат ли тариф для жителей Актау.