«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Января
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.48 KZT
  • €1 = 492.61 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:56

Просмотров: 926

И след простыл: живущий в камышах мужчина пропал в Актау

Корреспондент Lada.kz попытался узнать, куда исчез бездомный молодой мужчина, который обосновался у моря, среди кустарников и камышей.

Фото автора
Уже прошла неделя после нашей первой публикации о жизни Максима, поселившегося на берегу 5А микрорайона. Судьба его на сегодняшний день неизвестна.

В Актауском центре социальной адаптации сообщили, что их специалисты выезжали к Максиму.

- Наши сотрудники вызвали скорую помощь, медики осмотрели его. Но его не получилось забрать, он наотрез отказался ехать в центр социальной адаптации и просто-напросто сбежал. Насильно забирать его мы не можем, - сообщили в руководстве учреждения.


Полиция также не застала Максима.

Корреспондент Lada.kz побывал сегодня на месте проживания Максима, но ни его, ни его вещей не обнаружил.

Все пакеты с остатками еды, бутылками исчезли. Пропали также сумка и подушки. Матрац остался на месте, но видно, что он горел.

И след простыл: живущий в камышах мужчина пропал в Актау


Напомним, о прибрежном постояльце стало известно на прошлой неделе 12 января.

Позже нашёлся человек, близко знающий Максима.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика