И след простыл: живущий в камышах мужчина пропал в Актау

- Наши сотрудники вызвали скорую помощь, медики осмотрели его. Но его не получилось забрать, он наотрез отказался ехать в центр социальной адаптации и просто-напросто сбежал. Насильно забирать его мы не можем, - сообщили в руководстве учреждения.

Уже прошла неделя после нашей первой публикации о жизни Максима, поселившегося на берегу 5А микрорайона. Судьба его на сегодняшний день неизвестна.В Актауском центре социальной адаптации сообщили, что их специалисты выезжали к Максиму.Полиция также не застала Максима.Корреспондент Lada.kz побывал сегодня на месте проживания Максима, но ни его, ни его вещей не обнаружил.Все пакеты с остатками еды, бутылками исчезли. Пропали также сумка и подушки. Матрац остался на месте, но видно, что он горел.Напомним, о прибрежном постояльце стало известно на прошлой неделе 12 января.Позже нашёлся человек, близко знающий Максима.