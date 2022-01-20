Владельцу повреждённого упавшим деревом автомобиля посоветовали обратиться в суд

Фото из архива Lada.kz
Владелец повреждённого автомобиля надеялся, что если территория не относится к обслуживающему ПКСК, значит она принадлежит городу, и его иск будет удовлетворён городскими властями. Акимат Актау предлагает разобраться в этой ситуации в судебном порядке.
- Для определения ответственного мы рекомендуем владельцу автомобиля обратиться в суд, – сообщили в акимате Актау.
Напомним, в 14 микрорайоне Актау на припаркованный автомобиль упало дерево. Растение повредило часть машины. В КСК с себя ответственность сняли.
Позже адвокат дал рекомендации в случае подобных инцидентов.
- Для определения ответственного мы рекомендуем владельцу автомобиля обратиться в суд, – сообщили в акимате Актау.
Напомним, в 14 микрорайоне Актау на припаркованный автомобиль упало дерево. Растение повредило часть машины. В КСК с себя ответственность сняли.
Позже адвокат дал рекомендации в случае подобных инцидентов.
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