Протесты учителей в Мангистау: с педагогами ведут переговоры

Иллюстративное фото
В Сети продолжают появляться видеообращения с протестом педагогов Жанаозена. Сегодня, 1 февраля, обращение записали учителя школы №17 Жанаозена. А вчера, 31 января, аналогичное видео записали педагоги 14-й школы села Тенге. Все они выступали против передачи их школ в доверительное управления, заявляя, что таким образом учреждения станут частными, и их условия труда ухудшатся.
В управлении образования Мангистауской области ответили на претензии учителей из Жанаозена, которые выступили против перехода школ в частные руки.
По словам заместителя руководителя ведомства Гульмиры Мамаевой, заявления педагогов не соответствуют действительности. Ни одна школа не уйдёт в частные руки, а речь идёт о механизме государственного-частного партнёрства.
- Это не значит, что школы уходят в частные руки. У инвестора, который будет работать с этими школами, будут обязательства, в первую очередь, по улучшению качества знаний учащихся, квалификации педагогов, а также улучшению мастерства наших педагогов. Мы думаем, что увидим рост качества образования в этих школах, - прокомментировала Гульмира Мамаева.
Она отметила, что пока ни одна школа в Жанаозене не стала частью механизма ГЧП. Сейчас ведутся переговоры с администрациями образовательных учреждений. Если вопрос решится в пользу перехода в доверительное управление, то с инвесторами будут заключать договоры.
- Пока неизвестно, какие обязательства будут у сторон. Вчера была встреча с акимом Жанаозена и депутатами. Ведётся разъяснительная работа. Никаких сокращений среди учителей не будет. Наоборот, будет улучшение материальной базы, будут проводить ремонты. Механизм ГЧП – законный и практикуемый по всему в Казахстану, - добавила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области.
При этом в управлении образования не ответили на вопрос, какие школы Мангистауской области в итоге планируют передать в доверительное управление.
- Мы пока не можем ответить на вопрос о количестве школ и о том, какие это школы. Пока ведутся переговоры, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что принцип ГЧП начали практиковать в Северо-Казахстанской области, где сельские школы передали инвесторам. Такое решение власти региона приняли, опираясь на опыт с детскими садами, где был внедрен механизм ГЧП.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил, что десять школ Жанаозена планируют передать в доверительное управление группе предпринимателей, работающих в сфере образования Нур-Султана.
По его словам, столичные предприниматели вложат средства в ремонт и закупку новых учебно-методических пособий. В течение 10 лет будет проводиться академическое и методическое сопровождение школ.
- Наша цель — обеспечить нашим детям лучшее образование, воспитать в них целеустремленность и дать им возможность найти себя в самых разнообразных сферах, не только в нефтяной отрасли. Нефть рано или поздно закончится, нам нужно думать о том, чтобы дети региона были конкурентоспособными и в других отраслях, таких как IT, к примеру, — заявлял ранее Ногаев.
Однако, что это за группа предпринимателей - неизвестно.
Напомним, преподавательский состав средних школ №2 и №6 в Жанаозене вышел с протестом и записал видеообращение.
На эти протесты отреагировали в управлении образования Мангистауской области. В ведомстве отметили, что инвесторы могут предложить школам ремонт за свои деньги, а также некие механизмы развития эффективных отношений между школой, учеником и родителями.
Авторы: Кая Снегова, Жанна Сагидулла
В управлении образования Мангистауской области ответили на претензии учителей из Жанаозена, которые выступили против перехода школ в частные руки.
По словам заместителя руководителя ведомства Гульмиры Мамаевой, заявления педагогов не соответствуют действительности. Ни одна школа не уйдёт в частные руки, а речь идёт о механизме государственного-частного партнёрства.
- Это не значит, что школы уходят в частные руки. У инвестора, который будет работать с этими школами, будут обязательства, в первую очередь, по улучшению качества знаний учащихся, квалификации педагогов, а также улучшению мастерства наших педагогов. Мы думаем, что увидим рост качества образования в этих школах, - прокомментировала Гульмира Мамаева.
Она отметила, что пока ни одна школа в Жанаозене не стала частью механизма ГЧП. Сейчас ведутся переговоры с администрациями образовательных учреждений. Если вопрос решится в пользу перехода в доверительное управление, то с инвесторами будут заключать договоры.
- Пока неизвестно, какие обязательства будут у сторон. Вчера была встреча с акимом Жанаозена и депутатами. Ведётся разъяснительная работа. Никаких сокращений среди учителей не будет. Наоборот, будет улучшение материальной базы, будут проводить ремонты. Механизм ГЧП – законный и практикуемый по всему в Казахстану, - добавила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области.
При этом в управлении образования не ответили на вопрос, какие школы Мангистауской области в итоге планируют передать в доверительное управление.
- Мы пока не можем ответить на вопрос о количестве школ и о том, какие это школы. Пока ведутся переговоры, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что принцип ГЧП начали практиковать в Северо-Казахстанской области, где сельские школы передали инвесторам. Такое решение власти региона приняли, опираясь на опыт с детскими садами, где был внедрен механизм ГЧП.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил, что десять школ Жанаозена планируют передать в доверительное управление группе предпринимателей, работающих в сфере образования Нур-Султана.
По его словам, столичные предприниматели вложат средства в ремонт и закупку новых учебно-методических пособий. В течение 10 лет будет проводиться академическое и методическое сопровождение школ.
- Наша цель — обеспечить нашим детям лучшее образование, воспитать в них целеустремленность и дать им возможность найти себя в самых разнообразных сферах, не только в нефтяной отрасли. Нефть рано или поздно закончится, нам нужно думать о том, чтобы дети региона были конкурентоспособными и в других отраслях, таких как IT, к примеру, — заявлял ранее Ногаев.
Однако, что это за группа предпринимателей - неизвестно.
Напомним, преподавательский состав средних школ №2 и №6 в Жанаозене вышел с протестом и записал видеообращение.
На эти протесты отреагировали в управлении образования Мангистауской области. В ведомстве отметили, что инвесторы могут предложить школам ремонт за свои деньги, а также некие механизмы развития эффективных отношений между школой, учеником и родителями.
Авторы: Кая Снегова, Жанна Сагидулла
Оставьте свой комментарий первым.