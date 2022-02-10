Перепалка в акимате: в Сети появилось видео встречи акима Мангистау с протестующими женщинами

Кадр видео
На кадрах видео видно, что многодетные женщины устроили скандал и словесную перепалку на встрече с акимом региона.
- Примерно в таком духе прошла встреча многодетных матерей с акимом области. На встречу ещё пришли женщины из Актау, которые стоят в очереди на получение арендного жилья, в ходе конфликта зал поделился на две стороны. Жанаозенские многодетные матери требовали приватизации арендного жилья, актауские многодетные матери требовали, чтобы те отказались от мысли о приватизации, потому как они стоящие в очереди на арендное жильё, в случае приватизации могут лишиться шанса на заселение в арендное жильё, - написал Азамат Сарсенбаев в Instagram.
Напомним, вчера, 9 февраля, Нурлан Ногаев провёл встречу с требующими безвозмездной приватизации арендного жилья группой женщин. На встрече с акимом региона женщины потребовали безвозмездно приватизировать квартиры, сданные им в аренду в период с 2019 по 2021 годы по программе переселения из Жанаозена в Актау. Также они озвучили требования по отмене оплаты за аренду и коммунальные услуги. В свою очередь, аким области разъяснил, что согласно действующему законодательству арендное жильё приватизации не подлежит.
Ранее 8 февраля, группа женщин в количестве 30 человек из Жанаозена, которые ранее получили арендное жильё в Актау, пришли вечером в областной акимат и потребовали копию служебного письма, написанного акиматом области в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
- Примерно в таком духе прошла встреча многодетных матерей с акимом области. На встречу ещё пришли женщины из Актау, которые стоят в очереди на получение арендного жилья, в ходе конфликта зал поделился на две стороны. Жанаозенские многодетные матери требовали приватизации арендного жилья, актауские многодетные матери требовали, чтобы те отказались от мысли о приватизации, потому как они стоящие в очереди на арендное жильё, в случае приватизации могут лишиться шанса на заселение в арендное жильё, - написал Азамат Сарсенбаев в Instagram.
Напомним, вчера, 9 февраля, Нурлан Ногаев провёл встречу с требующими безвозмездной приватизации арендного жилья группой женщин. На встрече с акимом региона женщины потребовали безвозмездно приватизировать квартиры, сданные им в аренду в период с 2019 по 2021 годы по программе переселения из Жанаозена в Актау. Также они озвучили требования по отмене оплаты за аренду и коммунальные услуги. В свою очередь, аким области разъяснил, что согласно действующему законодательству арендное жильё приватизации не подлежит.
Ранее 8 февраля, группа женщин в количестве 30 человек из Жанаозена, которые ранее получили арендное жильё в Актау, пришли вечером в областной акимат и потребовали копию служебного письма, написанного акиматом области в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.