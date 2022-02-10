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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 2377

Перепалка в акимате: в Сети появилось видео встречи акима Мангистау с протестующими женщинами

Видео скандала между женщинами из Актау и Жанаозена из-за арендуемого жилья на встрече с акимом региона опубликовал на своей странице в Instagram житель Актау Азамат Сарсенбаев.

Кадр видео
На кадрах видео видно, что многодетные женщины устроили скандал и словесную перепалку на встрече с акимом региона.




- Примерно в таком духе прошла встреча многодетных матерей с акимом области. На встречу ещё пришли женщины из Актау, которые стоят в очереди на получение арендного жилья, в ходе конфликта зал поделился на две стороны. Жанаозенские многодетные матери требовали приватизации арендного жилья, актауские многодетные матери требовали, чтобы те отказались от мысли о приватизации, потому как они стоящие в очереди на арендное жильё, в случае приватизации могут лишиться шанса на заселение в арендное жильё, - написал Азамат Сарсенбаев в Instagram.

Напомним, вчера, 9 февраля, Нурлан Ногаев провёл встречу с требующими безвозмездной приватизации арендного жилья группой женщин. На встрече с акимом региона женщины потребовали безвозмездно приватизировать квартиры, сданные им в аренду в период с 2019 по 2021 годы по программе переселения из Жанаозена в Актау. Также они озвучили требования по отмене оплаты за аренду и коммунальные услуги. В свою очередь, аким области разъяснил, что согласно действующему законодательству арендное жильё приватизации не подлежит.

Ранее 8 февраля, группа женщин в количестве 30 человек из Жанаозена, которые ранее получили арендное жильё в Актау, пришли вечером в областной акимат и потребовали копию служебного письма, написанного акиматом области в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



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Комментарии ( 5 )

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Бродяга (Посетители) Сегодня, 11:41
Народ устал и озлоблен !
 
-2
  • Патрик
  • Ashat
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  • Бродяга
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 11:34
Вот это политика государства сначала рожайте, а потом шли бы Вы лесом. Вот так работали рожали в Советское время и тебе от предприятия или организации квартира, садик, школа пособие или на расширение жилищных условий и уважение с почетом. К людям относились как людям.
 
-2
  • Ashat
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Халық (Посетители) Сегодня, 11:30
Люди стоят в очереди ПО 5-10 лет на жилье а акимат всё тянет тянет как резинку . А про земельную очередь вооообше....,,..,
Если им д...и даш то тебя первым в списке поставят. Это же акимат они только о себе думают.
( Есть такие люди которые против народа но они не показывают себя, ходят и между социально уязвимыми людми, поджигают так и делят их на две стороны. )
 
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elek (Посетители) Сегодня, 11:00
в ходе конфликта зал поделился на две стороны

shock Когда это уже закончится? У каждого из людей своя правда. Глубже посмотреть на реалии - никто не хочет.
 
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Халық (Посетители) Сегодня, 10:54
Даите им всем что он требуют
 
 

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