«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Февраля
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.76 KZT
  • €1 = 487.24 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 200

Смотреть акиму города обязательно! Жители Актау сняли видео о проблеме отсутствия школ и детских садов в 16 микрорайоне

Жители 16 микрорайона сняли видеоролик о проблеме отсутствия школ и детских садов. На кадрах горожане показали застройку микрорайона высотными домами. По словам горожан, в микрорайоне остался один подходящий участок для строительства школы или детского сада, но и его власти отдали под строительство очередного жилого комплекса.

Кадр видео
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видеоролик о проблеме отсутствия школ и детских садов в 16 микрорайоне Актау.



По словам горожан, в 16 микрорайоне последний участок земли, подходящий под строительство школы или детского сада, власти отдали под строительство очередного жилого комплекса.

Жители 16 микрорайона требуют:
- запретить строительство жилого комплекса на данном участке;
- поручить соответствующим органам выполнить изъятие участка в пользу государства;
- построить большой детский сад на данном участке.

Напомним, жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки, или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.

Аким города Нурдаулет Килыбай встретился с жителями 16 микрорайона и пообещал горожанам, что в конце 2022 года начнется строительство школы на 1200 мест.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика