Смотреть акиму города обязательно! Жители Актау сняли видео о проблеме отсутствия школ и детских садов в 16 микрорайоне

Кадр видео
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видеоролик о проблеме отсутствия школ и детских садов в 16 микрорайоне Актау.
По словам горожан, в 16 микрорайоне последний участок земли, подходящий под строительство школы или детского сада, власти отдали под строительство очередного жилого комплекса.
Жители 16 микрорайона требуют:
- запретить строительство жилого комплекса на данном участке;
- поручить соответствующим органам выполнить изъятие участка в пользу государства;
- построить большой детский сад на данном участке.
Напомним, жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки, или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.
Аким города Нурдаулет Килыбай встретился с жителями 16 микрорайона и пообещал горожанам, что в конце 2022 года начнется строительство школы на 1200 мест.
По словам горожан, в 16 микрорайоне последний участок земли, подходящий под строительство школы или детского сада, власти отдали под строительство очередного жилого комплекса.
Жители 16 микрорайона требуют:
- запретить строительство жилого комплекса на данном участке;
- поручить соответствующим органам выполнить изъятие участка в пользу государства;
- построить большой детский сад на данном участке.
Напомним, жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки, или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.
Аким города Нурдаулет Килыбай встретился с жителями 16 микрорайона и пообещал горожанам, что в конце 2022 года начнется строительство школы на 1200 мест.
Оставьте свой комментарий первым.